Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (17 Mayıs 2024)

"Üç Silahşörler: D'Artagnan" filmi aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Haftanın yerli filmleri "Dünya Malı-Eksi Bir", "Yurt", "Eclipse" ve "Yeter Artık" oldu. Haftanın korku filmleri "Alem-i Cin 5: Azap", "Becky'nin Gazabı" ve "Ziyaretçiler: Bölüm 1" oldu.

