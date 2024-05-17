Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (17 Mayıs 2024)

"Üç Silahşörler: D'Artagnan" filmi aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Haftanın yerli filmleri "Dünya Malı-Eksi Bir", "Yurt", "Eclipse" ve "Yeter Artık" oldu. Haftanın korku filmleri "Alem-i Cin 5: Azap", "Becky'nin Gazabı" ve "Ziyaretçiler: Bölüm 1" oldu.
Yönetmenliğini Ahmet Arslan'ın üstlendiği "Alem-i Cin 5: Azap", babasının ölüm haberiyle memleketine giden Aslı'nın köyünde başına gelenleri anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özcan Varaylı, Levent Çakır ve Merve Özel bulunuyor.
ABD yapımı "Becky'nin Gazabı" filmini Matt Angel ve Suzanne Coot yönetti. Yapımda Lulu Wilson, Seann William Scott ve Gabriella Piazza rol aldı.
Orijinal adı "Sheqo, Shaqow" olan Mısır yapımı komedi ve aksiyon türündeki "Birader", Dr. Yusra'nın hırsızlık planının başında duran İsmail ve Hegazy'nin hikayesine odaklanıyor. Karim El Sobky'nin yönettiğiı filmde, Amr Youssef, Mohamed Mamdouh ve Amina Khalil rol aldı.
Uygur Akkaya'nın yönettiği "Dünya Malı-Eksi Bir", Barnabas İncili'ni çalmayı planlayan Haluk'un maceralarını ele alıyor. Berk Hakman, Erkan Köse ve Asena Tuğal'ın başrolleri paylaştığı macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Alper Atakan ve Hande Yener yaptı.
İpek Kent ve Efe Öztezdoğan'ın yönetmeni olduğu "Eclipse", belgesel ve spor sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Film, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandığı halde Covid-19 salgını sebebiyle Tokyo'ya gidemeyen beş jimnastikçinin hikayesini anlatıyor.