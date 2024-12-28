Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (27 Aralık 2024)

ATEŞTEN DOĞAN

Lise yıllarında beraber vakit geçiren beş arkadaştan Kerem, annesini esrarengiz bir olayda kaybetmesi ve babasının bu durumu kaldıramamasıyla oldukça zor bir yaşam sürmeye başlar. Arkadaşlarından kopan, babasının işlerini yürütmeye çalışan Kerem, arkadaş grubundaki çok sevdiği kız Çisil’den ayrı kaldığı için de hüzünlüdür. Bir akşam onun mesajıyla sevinen ve gittiğinde diğer arkadaşlarının da olduğunu görünce gerilen Kerem, mecbur onlara ayak uydurur. Çisil’in kendisine olan ilgisizliğinden dolayı Kerem’den hoşlanmayan Arda, geçmişte ateşe tapan ananesinin defterine ulaşmış ve Kerem’i korkutarak ondan kurtulacağını düşünür. Fakat işler ters gider ve metruk evde yangın çıkar. Kerem’i kurtarmak isteyen diğer gençleri durduran Arda, Kerem’i içerde bırakıp çıkar. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bir araya gelen gençler, Kerem’in hala hayatta olduğunu hayatlarıyla öğreneceklerdir.