Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 11 film birden vizyona girdi (27 Aralık 2024)

Eşref Ziya'nın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı, "The İmam"ın devamı niteliğindeki "Yeniden Başlamak", izleyiciyle buluştu. Nejat İşler, Öykü Karayel, Fatih Artman ve Deniz Işın'ın rol aldığı "Evcilik" dram ve gerilim ağırlıklı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Onur Atilla, Nilgün Belgün, Can Yılmaz, Kadir Çermik, Aslıhan Kapanşahin, Hakan Meriçliler, Itır Esen ve Tuna Orhan'ın rol aldığı "İngiliz Anahtarı: Recep Usta" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Abou Sangare, Nina Meurisse ve Emmanuel Yovanie'nin oynadığı Fransız yapımı "Süleyman'ın Hikayesi", bir dram hikayesini beyaz perdeye taşıdı. Romain Choay ve Maxime Govare'nin birlikte çektiği "Lucky Winners", piyangoyu kazanan bir grup insanın başına gelen olayları işliyor. Haftanın animasyonu "Rafadan Tayfa: Kapadokya" oldu. Haftanın korku filmleri "Dehşet Kapanı", "Ölümle Oyun", "Killer Influence" ve "Ateşten Doğan" oldu.
Lise yıllarında beraber vakit geçiren beş arkadaştan Kerem, annesini esrarengiz bir olayda kaybetmesi ve babasının bu durumu kaldıramamasıyla oldukça zor bir yaşam sürmeye başlar. Arkadaşlarından kopan, babasının işlerini yürütmeye çalışan Kerem, arkadaş grubundaki çok sevdiği kız Çisil’den ayrı kaldığı için de hüzünlüdür. Bir akşam onun mesajıyla sevinen ve gittiğinde diğer arkadaşlarının da olduğunu görünce gerilen Kerem, mecbur onlara ayak uydurur. Çisil’in kendisine olan ilgisizliğinden dolayı Kerem’den hoşlanmayan Arda, geçmişte ateşe tapan ananesinin defterine ulaşmış ve Kerem’i korkutarak ondan kurtulacağını düşünür. Fakat işler ters gider ve metruk evde yangın çıkar. Kerem’i kurtarmak isteyen diğer gençleri durduran Arda, Kerem’i içerde bırakıp çıkar. Aradan yıllar geçtikten sonra tekrar bir araya gelen gençler, Kerem’in hala hayatta olduğunu hayatlarıyla öğreneceklerdir.
Evli bir çift olan Jay ve Beth, Beth'in kanserinin iyileşmesinden bir yıl sonra kutlama amaçlı bir kamp gezisine çıkarlar ancak kendilerini vahşi bir deli ile deri çalan bir canavar arasında sıkışmış bulurlar.
Ege kıyılarındaki sakin bir küçük otel: Evcilik. Hayatlarından sıkılmış genç bir çift, Fırat ve Filiz, Evcilik'e gelirler. Oteli işleten Özkan ve yaşı ondan hayli küçük karısı Aysun ile tanışırlar. Özkan ve Aysun arasında çok doğal, sınırsız bir aşk vardır. Birbirlerine takma isimlerle Kınalı ve Duman diye hitap ederler. Filiz ve Fırat köylü çiftin aşkına özenir, onların aksanını komik bulup, bir oyun gibi onları taklit ederler. Ama Aysun ve Özkan bu oyuna şahit olunca kendilerini aşağılanmış hisseder ve Evcilik cinsel, sınıfsal ve kültürel gerilimlerin savaş alanı haline gelir.
Film, işini sevmeden ve beceriksizce yapan tesisatçı Recep Usta’nın tamirat için gittiği evlerden birinde işlenen cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanmasını ve bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye çalışırken daha da şüpheli duruma düşmesini anlatıyor.
Fransız yapımı "Killer Influence" filminin Alex Danan yazıp yönetti. Film, arkadaşlarını yazlık evinde ağırlayan influencer Alex'in tatilinin, gizemli bir yabancının gelmesiyle hayatta kalma mücadelesine dönmesini anlatıyor.
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