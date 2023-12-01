Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (1 Aralık 2023)

Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor. "Aşk Filmi" romantik komedi tutkunlarının bir numarası olmaya aday. Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor. Haftanın animasyonları ise, "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı" ve "Dilek" filmleri oldu.

