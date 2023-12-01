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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (1 Aralık 2023)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (1 Aralık 2023)

    01.12.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 3'ü yerli, 6 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Ölümlü Dünya serisinin devam filmi "Ölümlü Dünya 2", kendi sorunlarıyla boğuşan bir ailenin hikayesini beyaz perdeye taşıdı. "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor. "Aşk Filmi" romantik komedi tutkunlarının bir numarası olmaya aday. Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor. Haftanın animasyonları ise, "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı" ve "Dilek" filmleri oldu.

    Kesfet

    VİZYON HAREKETLENDİ

    AŞK FİLMİ

    AŞK FİLMİ

    Deniz Denizciler'in yönettiği, Cemre Baysel, İlhan Şen ve Onur Büyüktopçu'nun oynadığı "Aşk Filmi", modellik yapan, çevresinde popüler, gece hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadının hayatını işliyor.

    DİLEK

    DİLEK

    Chris Buck ve Fawn Veerasunthorn'un yönettiği animasyon film "Dilek", içten dilediği dileği evrene ait bir güç tarafından yanıtlanan Asha'nın hikayesini konu ediniyor.

    KARA CUMA

    KARA CUMA

    Eli Roth'un yönetmenliğinde vizyona giren "Kara Cuma"da başrolleri Milo Manheim, Gina Gershon ve Patrick Dempsey paylaşıyor. Bir seri katilin küçük bir kasabaya gelişini aktaran filmde, kötü şöhretli gizemli katil, Şükran Günü'nün ortaya çıktığı Massachusetts'te terör estirmeye başlar.

    KÖTÜLÜK DİYE BİR ŞEY YOK

    KÖTÜLÜK DİYE BİR ŞEY YOK

    Müzikal dram türündeki "Kötülük Diye Bir Şey Yok" filmi, Tokyo'ya yakın bir köyde yaşayan Takumi ve kızının hikayesini ele alıyor. Ryusuke Hamaguchi'nin yönettiği Japon yapımı filmin başrollerinde Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa ve Ryuji Kosaka oynuyor. 

    NASREDDİN HOCA 2: DİNOZORLAR ÇAĞI

    NASREDDİN HOCA 2: DİNOZORLAR ÇAĞI

    Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Nasreddin Hoca 2: Dinozorlar Çağı", Nasreddin Hoca'nın rehberliğinde bir grup çocuğun, arkadaşlarını aramak ve buldukları T-Rex'i kendi zamanına geri götürmek için tehlikeli ve eğlenceli bir maceraya atılmasını anlatıyor.

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    film önerileri sinema ölümlü dünya 2 vizyon
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