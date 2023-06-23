Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (23 Haziran 2023)

BÜYÜ DE GEL

Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel", içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini işliyor. Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, acil bir şekilde paraya ihtiyacı olan Maddie'nin, bir ailenin üniversiteye gidecek olan asosyal oğullarını kozasından çıkaracak birini aradıklarına dair garip bir ilanı görmesi sonucu başından geçenler anlatılıyor. Filmde, Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman ve Matthew Broderick başrolleri paylaştı.