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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (23 Haziran 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (23 Haziran 2023)

23.06.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde dördü yerli, 6 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel" komediseverleri sinemaya çekmeye hazır. Başrollerinde Onur Buldu, Adem Tosun ve Seda Türkmen yer aldığı “Tebessüm” filmi yerli komediseverlerin ilk tercihi olacak. "Haile: Bir Aile Kabusu" filmi korku türünün sevenlerin ilk tercihi olmaya aday. “Afacanlar İş Başında Filmi” 7’den 70’e tüm sinema seyircisini kucaklayacak. Taha Ulukaya'nın yönettiği, Kristian Landmark'ın senaryosunu yazdığı "Kaygısız Baş" filminde Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün ve Turgay Tanülkü rol aldı. Özgür Bakar'ın yönettiği, Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı "Adalet", yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini ele alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ADALET

ADALET

Özgür Bakar'ın yönettiği, Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı "Adalet", yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini ele alıyor.   Dram ve aksiyonu bir araya getiren filmde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar oynuyor.

AFACANLAR İŞ BAŞINDA

AFACANLAR İŞ BAŞINDA

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya çekecek, Hollanda yapımı "Afacanlar İş Başında", hem kardeş hem de en yakın arkadaş olan Joey ve Anna'nın keyifli hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

BÜYÜ DE GEL

BÜYÜ DE GEL

Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel", içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini işliyor.   Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, acil bir şekilde paraya ihtiyacı olan Maddie'nin, bir ailenin üniversiteye gidecek olan asosyal oğullarını kozasından çıkaracak birini aradıklarına dair garip bir ilanı görmesi sonucu başından geçenler anlatılıyor.   Filmde, Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman ve Matthew Broderick başrolleri paylaştı.

HAİLE: BİR AİLE KABUSU

HAİLE: BİR AİLE KABUSU

Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Haile: Bir Aile Kabusu", aşık olduğu kadının, kendi ağabeyiyle evlendirilmesinin ardından köyde yaşanan olayları işliyor.  Yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği filmin senaryosunu Mestçi ile Ömer Gecü ve Ahmet Tevfik Sütay kaleme aldı.

KAYGISIZ BAŞ

KAYGISIZ BAŞ

Taha Ulukaya'nın yönettiği, Kristian Landmark'ın senaryosunu yazdığı "Kaygısız Baş" filminde Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün ve Turgay Tanülkü rol aldı. Komedi türündeki film, İstanbul'daki işinden kovulan Murat'ın, memleketi Kapadokya'ya dönmesinin ardından yaşadığı olayları işliyor.

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