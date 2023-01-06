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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (6 Ocak 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (6 Ocak 2023)

06.01.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4’ü yerli 6 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Steven Spielberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Fabelmanlar", beyaz perdede izleyici ile buluştu. Çağan Irmak'ın yeni filmi "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu beyaz perdeye taşıyor. "Düşeş 1-Mafya Sızıntısı", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

DÜŞEŞ 1- MAFYA SIZINTISI

DÜŞEŞ 1- MAFYA SIZINTISI
Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran, Ceyda Ateş ve Ufuk Özkan'ın başrollerinde oynadığı "Düşeş 1-Mafya Sızıntısı", 7’de 70’e herkesi gülümsetecek. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapım, karıştıkları suçun kefareti olarak, emniyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak zorunda kalan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

EVLAD-I CİN

EVLAD-I CİN
Berna Gülen, Serhat Şentürk ve Yavuz Gürbüz'ün rol aldığı, Suat Ergin'in yönettiği "Evlad-ı Cin", bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini işliyor.

FABELMANLAR

FABELMANLAR
Steven Spielberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Fabelmanlar", II. Dünya Savaşı sonrasında, Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman'ın, sinemanın büyüsüyle aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışmasını konu ediyor. Senaryosunu Spielberg ile Tony Kushner'in kaleme aldığı filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle ve Julia Butters oynadı.

METRONOM

METRONOM
Alexandru Belc'in yönettiği "Metronom", 1972 yılının Romanya'sında, genç bir kadının ülkeden kaçacağını öğrendiği erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği son birkaç günü anlatıyor. Dram sahneleriyle öne çıkan Fransa ve Romanya ortak yapımı filmde, Mara Bugarin, Serban Lazarovici ve Vlad Ivanov rol aldı.

RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA

RAFADAN TAYFA GALAKTİK TAYFA
İsmail Fidan tarafından yönetilen "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", haftanın animasyon filmi olarak beyaz perdede yerini alacak.
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film önerileri Steven Spielberg

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