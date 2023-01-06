Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (6 Ocak 2023)

Steven Spielberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Fabelmanlar", beyaz perdede izleyici ile buluştu. Çağan Irmak'ın yeni filmi "Sevda Mecburi İstikamet", ünlü bir oyuncunun kızıyla olan yarım kalmış hikayesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu beyaz perdeye taşıyor. "Düşeş 1-Mafya Sızıntısı", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

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DÜŞEŞ 1- MAFYA SIZINTISI Hayrettin Onur Gökoğuz, Korhan Herduran, Ceyda Ateş ve Ufuk Özkan'ın başrollerinde oynadığı "Düşeş 1-Mafya Sızıntısı", 7’de 70’e herkesi gülümsetecek. Bilal Kalyoncu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapım, karıştıkları suçun kefareti olarak, emniyetin operasyon düzenleyeceği bir mafyaya sızmak zorunda kalan iki arkadaşın hikayesini anlatıyor.

EVLAD-I CİN Berna Gülen, Serhat Şentürk ve Yavuz Gürbüz'ün rol aldığı, Suat Ergin'in yönettiği "Evlad-ı Cin", bir cin tarafından evlat edinilen bir çocuğun hikayesini işliyor.

FABELMANLAR Steven Spielberg'in kendi çocukluğundan izler taşıyan filmi "Fabelmanlar", II. Dünya Savaşı sonrasında, Arizona'da mütevazı bir ailede büyüyen Sammy Fabelman'ın, sinemanın büyüsüyle aile içerisinde yaşanan gelgitlerin üstesinden gelmeye çalışmasını konu ediyor. Senaryosunu Spielberg ile Tony Kushner'in kaleme aldığı filmin başrollerinde Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle ve Julia Butters oynadı.

METRONOM Alexandru Belc'in yönettiği "Metronom", 1972 yılının Romanya'sında, genç bir kadının ülkeden kaçacağını öğrendiği erkek arkadaşıyla birlikte geçirdiği son birkaç günü anlatıyor. Dram sahneleriyle öne çıkan Fransa ve Romanya ortak yapımı filmde, Mara Bugarin, Serban Lazarovici ve Vlad Ivanov rol aldı.