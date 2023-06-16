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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (16 Haziran 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (16 Haziran 2023)

16.06.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde üçü yerli, 7 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı "The Flash" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un oynadığı "Asteroit Şehir", 1955'te bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia" korku filmi tutkunlarının ilgisini çekti. Haftanın diğer yerli yapımları ise "Benim Babam Bir Kahraman” ve “Obsesyon” olarak sinema seyircisinin karşısına çıktı. Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi 7’de 70’e herkesi sinema salonlarına çekecek. Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland" romantik bir aşk hikayesinin ataerkil bir aile düzenine etkilerini anlatıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ASTEROİT ŞEHİR

ASTEROİT ŞEHİR

Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un başrolündeki "Asteroit Şehir", 1955 yılında bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.Yönetmenliğini Wes Anderson'un üstlendiği romantik komedi türündeki film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları anlatıyor.

BENİM BABAM BİR KAHRAMAN

BENİM BABAM BİR KAHRAMAN

Orçun Benli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Benim Babam Bir Kahraman", oğlu ile İstanbul'un zengin semtlerine komşu olan gecekondu mahallesinde yaşayan bir adamın hikayesini odağına alıyor. Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, Mehmet Emin Güney, İdris Nebi Taşka ve Aslıhan Kapanşahin'in oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte kaleme aldı.

ELEMENTAL:DOĞANIN GÜÇLERİ

ELEMENTAL:DOĞANIN GÜÇLERİ

Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi, ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'nde geçen bir hikayeyi sinema perdesine taşıyacak.

HÜDDAM 3: LAMİA

HÜDDAM 3: LAMİA

Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia", babasının intiharı ile sarsılan bir gencin gerçeği öğrenmek ve kan bağının üzerinde olan lanete son vermek için giriştiği mücadeleyi anlatıyor.

JOYLAND

JOYLAND

Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland", evin küçük oğlunun aşık olmasıyla hayatları değişen ataerkil bir ailenin hikayesini irdeliyor.

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film önerileri sinema vizyon

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