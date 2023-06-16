Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (16 Haziran 2023)

Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı "The Flash" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un oynadığı "Asteroit Şehir", 1955'te bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia" korku filmi tutkunlarının ilgisini çekti. Haftanın diğer yerli yapımları ise "Benim Babam Bir Kahraman” ve “Obsesyon” olarak sinema seyircisinin karşısına çıktı. Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi 7’de 70’e herkesi sinema salonlarına çekecek. Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland" romantik bir aşk hikayesinin ataerkil bir aile düzenine etkilerini anlatıyor.