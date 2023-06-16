Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 7 film birden vizyona girdi (16 Haziran 2023)

Ezra Miller, Sasha Calle ve Ben Affleck'in başrollerini paylaştığı "The Flash" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un oynadığı "Asteroit Şehir", 1955'te bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıdı. Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia" korku filmi tutkunlarının ilgisini çekti. Haftanın diğer yerli yapımları ise "Benim Babam Bir Kahraman” ve “Obsesyon” olarak sinema seyircisinin karşısına çıktı. Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi 7’de 70’e herkesi sinema salonlarına çekecek. Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland" romantik bir aşk hikayesinin ataerkil bir aile düzenine etkilerini anlatıyor.
Margot Robbie, Tom Hanks ve Scarlett Johansson'un başrolündeki "Asteroit Şehir", 1955 yılında bir Amerikan çöl kasabasında geçen hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.Yönetmenliğini Wes Anderson'un üstlendiği romantik komedi türündeki film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları anlatıyor.
Orçun Benli'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Benim Babam Bir Kahraman", oğlu ile İstanbul'un zengin semtlerine komşu olan gecekondu mahallesinde yaşayan bir adamın hikayesini odağına alıyor. Ufuk Bayraktar, Mahir İpek, Selim Erdoğan, Mehmet Emin Güney, İdris Nebi Taşka ve Aslıhan Kapanşahin'in oynadığı filmin senaryosunu yönetmen Orçun Benli, Şükrü Üçpınar ve Alptekin Öztürk birlikte kaleme aldı.
Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi, ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'nde geçen bir hikayeyi sinema perdesine taşıyacak.
Utku Uçar'ın yönettiği haftanın yerli korku filmi "Hüddam 3: Lamia", babasının intiharı ile sarsılan bir gencin gerçeği öğrenmek ve kan bağının üzerinde olan lanete son vermek için giriştiği mücadeleyi anlatıyor.
Saim Sadiq'in yönettiği, Ali Junejo, Rasti Farooq ve Alina Khan'ın rol aldığı Hint yapımı "Joyland", evin küçük oğlunun aşık olmasıyla hayatları değişen ataerkil bir ailenin hikayesini irdeliyor.