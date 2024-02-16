Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (16 Şubat 2024)

Biyografi film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Haftanın bir diğer belgesel filmi Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Almanya, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Dört Kız Kardeş" oldu. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini aldı. Haftanın korku filmi ise Metin Kuru imzalı 'Pigment' oldu. Dakota Johnson'un başrolünde oynadığı "Madame Web" macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

