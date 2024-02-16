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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (16 Şubat 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (16 Şubat 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 15:22 | Son Güncelleme:
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 5'i yerli, 8 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    Biyografi film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Haftanın bir diğer belgesel filmi Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Almanya, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Dört Kız Kardeş" oldu. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini aldı. Haftanın korku filmi ise Metin Kuru imzalı 'Pigment' oldu. Dakota Johnson'un başrolünde oynadığı "Madame Web" macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

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    VİZYON HAREKETLENDİ

    BOB MARLEY: ONE LOVE

    BOB MARLEY: ONE LOVE

    Reinaldo Marcus Green'in sinema perdesine taşıdığı belgesel film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Kingsley Ben-Adir'in ünlü müzisyen Bob Marley'e hayat verdiği filmde, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Micheal Ward ve Anthony Welsh kamera karşısına geçti.

    C TAKIMI

    C TAKIMI

    Bora Onur'un çektiği, Sera Tokdemir, Murat Akkoyunlu ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı "C Takımı", 1990'lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı komik olayları işliyor.

    DÖRT KIZ KARDEŞ

    DÖRT KIZ KARDEŞ

    Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui ve Nour Karoui'nin oynadığı filmde, Olfa'nın filme adını veren dört kızından en büyük iki kızı evi terk edince ailenin yaşadığı acıyı hafifletmesi için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rolünü üstleniyor. Olfa'nın geride kalan iki küçük kızı da kendilerini canlandırıyor.

    HATIRAN YETER

    HATIRAN YETER

    Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Aytaç Şaşmaz ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı filmde, ikiliye Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Furkan Kalabalık, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Türkali ve Levent Özdilek eşlik ediyor.

    KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

    KRAL ŞAKİR: DEVLER UYANDI

    Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini alacak.

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    film önerileri sinema vizyon
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