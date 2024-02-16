Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 8 film birden vizyona girdi (16 Şubat 2024)

Biyografi film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Haftanın bir diğer belgesel filmi Kaouther Ben Hania'nın yönettiği Almanya, Fransa ve Tunus ortak yapımı "Dört Kız Kardeş" oldu. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini aldı. Haftanın korku filmi ise Metin Kuru imzalı 'Pigment' oldu. Dakota Johnson'un başrolünde oynadığı "Madame Web" macera, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.
Reinaldo Marcus Green'in sinema perdesine taşıdığı belgesel film "Bob Marley: One Love", sevgi ve birlik mesajıyla nesillere ilham veren bir ikon olan Bob Marley'nin hayatını ve müziğini konu alıyor. Kingsley Ben-Adir'in ünlü müzisyen Bob Marley'e hayat verdiği filmde, James Norton, Lashana Lynch, Michael Gandolfini, Micheal Ward ve Anthony Welsh kamera karşısına geçti.
Bora Onur'un çektiği, Sera Tokdemir, Murat Akkoyunlu ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı "C Takımı", 1990'lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 yıl sonra yaşadığı komik olayları işliyor.
Olfa Hamrouni, Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui ve Nour Karoui'nin oynadığı filmde, Olfa'nın filme adını veren dört kızından en büyük iki kızı evi terk edince ailenin yaşadığı acıyı hafifletmesi için yönetmen Kaouther Ben Hania'nın önerisiyle, iki oyuncu kayıp kızların rolünü üstleniyor. Olfa'nın geride kalan iki küçük kızı da kendilerini canlandırıyor.
Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği "Hatıran Yeter", duyma ve konuşma engelli iki gencin, hayatın farklı engellerine çarpan aşkını odağına alıyor. Aytaç Şaşmaz ve Belçim Bilgin'in başrollerini paylaştığı filmde, ikiliye Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Furkan Kalabalık, Çağdaş Onur Öztürk, Deniz Türkali ve Levent Özdilek eşlik ediyor.
Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay'ın yönettiği "Kral Şakir: Devler Uyandı", haftanın animasyonu olarak beyaz perdede yerini alacak.