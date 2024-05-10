Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (10 Mayıs 2024)

"Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi başaracak. "Çingene Kızı Zeugma" romantik komedi tutkunlarının ilk tercihi olacak. Haftanın yerli komedi filmi ise "Beyaz Eşya" oldu. Korku ve gerilim türünde ise, "MAKKA:Cinn-i Azap" ve "Gece Avı" filmleri dikkatleri çekti. Haftanın animasyon filmleri "Süper Ajan Bernard: Görev Mars" (Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong) ve "Süper Köpekler"(The Barkers Pursuit of Adventure) oldu.
Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Beyaz Eşya", iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertler içinde bulan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç ve Ferit Aktuğ yer alıyor.
Romantik komedi filmi "Çingene Kızı Zeugma", müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları anlatıyor. Kamil Çetin'in yönettiği filmde, İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim ve Altan Erkekli rol alıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: "ABD'den Gaziantep'teki Zeugma müzesine getirilen Çingene Kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir. Mozaikle ilgili Barbaros ve adamları da müze müdürü Esra ile güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlıdır. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?"
Korku ve gerilim türündeki "Gece Avı" filmi, sakin bir yaşam sürmek isterken geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini işliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Shawnee Smith, Taryn Manning ve Drew Moerlein rol alıyor.
Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı "Görücü", evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiyeli ve Azerbaycanlı iki ailenin birbirine söylediği yalanlar sonucu gelişen olayları izleyicinin beğenisine sunuyor.
Jesse Ahern ve Joanne Samuel'in yönettiği "Kırmızı Pabuçlar" filmi, beklenmedik bir olaydan sonra hayatı değişen yetenekli, genç dansçı Sam'in hikayesine odaklanıyor. Avustralya yapımı filmin oyuncu kadrosunda Juliet Doherty, Lauren Esposito ve Joel Burke yer aldı.