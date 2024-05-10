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    4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (10 Mayıs 2024)

    Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (10 Mayıs 2024)

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.05.2024 15:48
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    Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, animasyondan aksiyona, 9 yapım vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

    "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi başaracak. "Çingene Kızı Zeugma" romantik komedi tutkunlarının ilk tercihi olacak. Haftanın yerli komedi filmi ise "Beyaz Eşya" oldu. Korku ve gerilim türünde ise, "MAKKA:Cinn-i Azap" ve "Gece Avı" filmleri dikkatleri çekti. Haftanın animasyon filmleri "Süper Ajan Bernard: Görev Mars" (Bei Ken xiong 2: Jinpai tegong) ve "Süper Köpekler"(The Barkers Pursuit of Adventure) oldu.

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    Beyaz Eşya

    Beyaz Eşya

    Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Beyaz Eşya", iki buzdolabı yüzünden kendilerini türlü dertler içinde bulan iki ailenin hikayesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Özge Yağız, Burak Sevinç ve Ferit Aktuğ yer alıyor.

    Çingene Kızı Zeugma

    Çingene Kızı Zeugma

    Romantik komedi filmi "Çingene Kızı Zeugma", müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları anlatıyor. Kamil Çetin'in yönettiği filmde, İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim ve Altan Erkekli rol alıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: "ABD'den Gaziantep'teki Zeugma müzesine getirilen Çingene Kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir. Mozaikle ilgili Barbaros ve adamları da müze müdürü Esra ile güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlıdır. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?"

    Gece Avı (Bloodline Killer)

    Gece Avı (Bloodline Killer)

    Korku ve gerilim türündeki "Gece Avı" filmi, sakin bir yaşam sürmek isterken geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan bir ailenin hikayesini işliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Shawnee Smith, Taryn Manning ve Drew Moerlein rol alıyor.

    Görücü

    Görücü

    Türkiye ve Azerbaycan ortak yapımı "Görücü", evlilik vesilesiyle bir araya gelen Türkiyeli ve Azerbaycanlı iki ailenin birbirine söylediği yalanlar sonucu gelişen olayları izleyicinin beğenisine sunuyor.

    Kırmızı Pabuçlar (The Red Shoes: Next Step)

    Kırmızı Pabuçlar (The Red Shoes: Next Step)

    Jesse Ahern ve Joanne Samuel'in yönettiği "Kırmızı Pabuçlar" filmi, beklenmedik bir olaydan sonra hayatı değişen yetenekli, genç dansçı Sam'in hikayesine odaklanıyor. Avustralya yapımı filmin oyuncu kadrosunda Juliet Doherty, Lauren Esposito ve Joel Burke yer aldı.

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    film önerileri vizyon
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