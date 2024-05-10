Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (10 Mayıs 2024)

Çingene Kızı Zeugma

Romantik komedi filmi "Çingene Kızı Zeugma", müzeye getirilen değerli bir eserin çalınmasıyla yaşananları anlatıyor. Kamil Çetin'in yönettiği filmde, İnan Ulaş Torun, Aysel Nazim ve Altan Erkekli rol alıyor. Filmin konusu kısaca şöyle: "ABD'den Gaziantep'teki Zeugma müzesine getirilen Çingene Kızı mozaiğini herkes heyecanla beklemektedir. Mozaikle ilgili Barbaros ve adamları da müze müdürü Esra ile güvenlik görevlisi Zeki kadar heyecanlıdır. Mozaik bir anda ortadan kaybolunca herkes birbirinden şüphelenmeye başlar. Peki mozaiği kim çalmıştır?"