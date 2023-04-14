Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (14 Nisan 2023)

Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield" izleyici ile buluştu. Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda filmi 7’den 70’e herkesi güldürmeyi amaçlıyor. Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı. "Mannu Çanakkale'de” filmi animasyon tutkunlarının bir numaralı tercihi olacak. Haftanın yerli korku filmi “Umay” ise sevenlerinin beğenisine sunuldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

ADALET Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı. Film, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren bir askerin, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmesi sonrası giriştiği hayat mücadelesini işliyor.

ASTROSCOPE: BİR KONSER FİLMİ Müzikal türündeki belgesel film "Astroscope: Bir Konser Filmi", Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini beyaz perdedeki yerini aldı.

ELA İLE HİLMİ VE ALİ Yönetmen koltuğuna Ziya Demirel'in oturduğu "Ela ile Hilmi ve Ali" filminde, başrolleri Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba paylaştı. Film, bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini ele alıyor.

HADİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı. Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor.