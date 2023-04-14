Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (14 Nisan 2023)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (14 Nisan 2023)

14.04.2023 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta komediden aksiyona, korku ve gerilimden animasyona farklı türlerde altısı yerli, 9 film vizyona girdi. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Nicolas Cage, Awkwafina ve Nicholas Hoult'un başrollerini paylaştığı "Renfield" izleyici ile buluştu. Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda filmi 7’den 70’e herkesi güldürmeyi amaçlıyor. Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı. "Mannu Çanakkale'de” filmi animasyon tutkunlarının bir numaralı tercihi olacak. Haftanın yerli korku filmi “Umay” ise sevenlerinin beğenisine sunuldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

ADALET

ADALET
Özgür Bakar yönettiği "Adalet" filminde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar rol aldı. Film, sınır ötesi bir operasyonda kardeşi gibi gördüğü arkadaşını şehit veren bir askerin, yaşadığı travma sebebiyle hizmet ettiği özel harekat biriminden ayrılarak gözlerden uzak bir hayatı tercih etmesi sonrası giriştiği hayat mücadelesini işliyor.

ASTROSCOPE: BİR KONSER FİLMİ

ASTROSCOPE: BİR KONSER FİLMİ
Müzikal türündeki belgesel film "Astroscope: Bir Konser Filmi", Güney Koreli K-Pop grubu Astro'nun özel konserini beyaz perdedeki yerini aldı.

ELA İLE HİLMİ VE ALİ

ELA İLE HİLMİ VE ALİ
Yönetmen koltuğuna Ziya Demirel'in oturduğu "Ela ile Hilmi ve Ali" filminde, başrolleri Ece Yüksel, Serkan Keskin ve Denizhan Akbaba paylaştı. Film, bir öğretmen ve iki öğrencisinin hikayesini ele alıyor.

HADİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI

HADİ HAYIRLISI: ISTAKOZ'UN HARİTASI
Şiar Zaim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası"nda Cengiz Küçükayvaz, Hakan Bilgin, Bülent Çolak, Turgay Tanülkü, Çetin Altay, Onur Şan ve Serap Çetintürk rol aldı. Senaryosunu Davut Bekri ile Cengiz Küçükayvaz'ın kaleme aldığı komedi filmi, mafyanın ele geçirmek için uğraş verdiği bir define haritasına denk gelen bir grup insanın, defineyi bulma çabasını konu alıyor.

HAVA MUHALEFETİ

HAVA MUHALEFETİ
Ali Sunal, Doğa Rutkay ve Ege Kökenli'nin başrollerinde oynadığı "Hava Muhalefeti", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Murat Kepez'in yönettiği film, Bodrum'a gitmek üzere sevgilisi ile uçağa binen bir milletvekili adayının, hafta sonu tatilinin eğlenceli bir yolculuğa dönüşmesini anlatıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
film önerileri vizyon

En Çok Okunan Trend Haberler

Hem bacak hem de göğüs dekoltesi! Kalçasına kadar açık...

Hem bacak hem de göğüs dekoltesi! Kalçasına kadar açık...

O filmle popüler olmuştu! Dünyaca ünlü oyuncu, Mossad ajanı çıktı

O filmle popüler olmuştu! Dünyaca ünlü oyuncu, Mossad ajanı çıktı

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

44 çocuk sahibi! Hepsini kendisi doğurdu

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

Bomboş otobüste yanına oturmak istedi! Böyle tepki gösterdi

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.