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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (2 Aralık 2022)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (2 Aralık 2022)

02.12.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3’ü yerli 9 film sinemaseverlerle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Penelope Cruz, Antonio Banderas ve Oscar Martinez'in başrollerini paylaştığı "Resmi Yarışma" izleyici ile buluştu. Şarkıcı Kutsi'nin başrolünde oynadığı "Buğday Tanesi", milletvekili Serkan Bayram'ın hikayesinden esinlenerek engelli bir bireyin mücadelesini beyaz perdeye taşıdı. Mohammed Kheirandish'in yönettiği Türkiye, İran ve Rusya yapımı "Yunus Çocuk" ile Kanadalı yönetmen Sean Patrick O'Reilly'in filmi "Panda ve Sevimli Canavarlar" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

ACİL DURUMDA JANE'İ ARA

ACİL DURUMDA JANE'İ ARA
Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina, Wunmi Mosaku ve Kate Mara'nın rol aldığı "Acil Durumda Jane'i Ara", içine düştüğü zor durumdan kurtulmaya çalışırken hayatı tamamen değişen bir kadının hikayesini aktarıyor. Yönetmenliğini Phyllis Nagy'in üstlendiği filmin senaryosunu, Roshan Sethi ve Hayley Schore kaleme aldı.

BUĞDAY TANESİ

BUĞDAY TANESİ
Milletvekili Serkan Bayram'ın yaşam hikayesinden esinlenen "Buğday Tanesi", engelli bir bireyin mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Şarkıcı Kutsi, Yeliz Akkaya ve Deniz Arna'nın başrollerinde oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit otururken, müziklerini ise Yıldıray Gürgen yaptı.

ÇAKALLARLA DANS 6

ÇAKALLARLA DANS 6
Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve Didem Balçın'ın başrollerini paylaştığı Murat Şeker'in devam filmi "Çakallarla Dans 6"da, ekibin maceraları bu kez yurt dışına taşınıyor.

DECİBEL

DECİBEL
Güney Koreli sinemacı In-ho Hwang'ın filmi "Decibel", bir stadyuma bomba yerleştirildiğini öğrendikten sonra ailesinin ve masum insanların hayatını kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen eski kıdemli Yüzbaşı Do-yeong'un mücadelesini anlatıyor. Korku, dram ve aksiyon türündeki filmin başrollerinde Rae-won Kim, Lee Jong-Suk ve Cha Eun-Woo oynadı.

NECRONOMİCON KARA BÜYÜSÜ

NECRONOMİCON KARA BÜYÜSÜ
Mehmet Deniz Karakuzu, Belinay Açıkbaş ve Zöhre Alsan'ın rol aldığı, korku filmi "Necronomicon Kara Büyüsü", tehlikeli büyü kitabı Necronomicon'un yol açtığı olayları sinema perdesine yansıtıyor.
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