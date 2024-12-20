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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (20 Aralık 2024)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (20 Aralık 2024)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.12.2024 17:45
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Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, beşi yerli, 9 film izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı "Şımarık", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Bergüzar Korel ve Bige Önal'ın başrollerini paylaştığı "On Saniye", bir öğrencinin annesi ile rehberlik öğretmeni arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor. Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe" romantik komedi tutkunlarının ilk tercih olacak. Bir diğer romantik komedi filmi ise Mısır yapımı "Aşkın Hükmü" oldu. Haftanın yerli komedi filmi ise "Oflu Hoca 4" oldu. Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen" gerilim ve aksiyon sevenlerin beklentilerine cevap veriyor. Oscar ödüllü Barry Jenkins'in çektiği animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral" 7'den 70'e herkesi sinema salonlarına çekecek. Haftanın korku filmleri ise, "Katliam Gecesi" ve "Gen 2" oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

AKILDAN KALBE

AKILDAN KALBE

Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe", yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini işliyor. Dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaptı.

AŞKIN HÜKMÜ

AŞKIN HÜKMÜ

Heba Yousry'in yönetmenliğini yaptığı Mısır yapımı romantik komedi filmi "Aşkın Hükmü", iki genç arasında ilkokul günlerine dayanan derin bir dostluk etrafında dönüyor. Filmin başrollerini Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh ve Sawsan Badr paylaştı.

DÜZEN

DÜZEN

Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen", ABD'de şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983'te geçen bir olayı ele alıyor. ABD, Birleşik Krallık ve Kanada ortak yapımı filmin başrollerinde Jude Law, Nicholas Hoult, Marc Maron, Tye Sheridan, Odessa Young ve Jurnee Smollett rol aldı.

GEN 2

GEN 2

Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Gen 2", bir grup gencin başına gelen paranormal olayları ele alıyor.

KATLİAM GECESİ

KATLİAM GECESİ

Jessica Belkin, Taylor Kowalski ve Jeremy Sisto'nun oynadığı ABD yapımı "Katliam Gecesi", geç vardiyada tek başına çalışan genç bir kadına odaklanıyor.

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film önerileri Bergüzar Korel Bige Önal Erkan Kolçak Köstendil Kerem Bürsin Melis Sezen
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