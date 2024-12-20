Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (20 Aralık 2024)

Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı "Şımarık", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Bergüzar Korel ve Bige Önal'ın başrollerini paylaştığı "On Saniye", bir öğrencinin annesi ile rehberlik öğretmeni arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor. Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe" romantik komedi tutkunlarının ilk tercih olacak. Bir diğer romantik komedi filmi ise Mısır yapımı "Aşkın Hükmü" oldu. Haftanın yerli komedi filmi ise "Oflu Hoca 4" oldu. Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen" gerilim ve aksiyon sevenlerin beklentilerine cevap veriyor. Oscar ödüllü Barry Jenkins'in çektiği animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral" 7'den 70'e herkesi sinema salonlarına çekecek. Haftanın korku filmleri ise, "Katliam Gecesi" ve "Gen 2" oldu.
Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe", yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini işliyor. Dram türündeki filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Özer Feyzioğlu yaptı.
Heba Yousry'in yönetmenliğini yaptığı Mısır yapımı romantik komedi filmi "Aşkın Hükmü", iki genç arasında ilkokul günlerine dayanan derin bir dostluk etrafında dönüyor. Filmin başrollerini Mena Shalaby, Ahmed Dawood, Ahmad Khaled Saleh ve Sawsan Badr paylaştı.
Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen", ABD'de şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983'te geçen bir olayı ele alıyor. ABD, Birleşik Krallık ve Kanada ortak yapımı filmin başrollerinde Jude Law, Nicholas Hoult, Marc Maron, Tye Sheridan, Odessa Young ve Jurnee Smollett rol aldı.
Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Gen 2", bir grup gencin başına gelen paranormal olayları ele alıyor.
Jessica Belkin, Taylor Kowalski ve Jeremy Sisto'nun oynadığı ABD yapımı "Katliam Gecesi", geç vardiyada tek başına çalışan genç bir kadına odaklanıyor.
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