Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 9 film birden vizyona girdi (20 Aralık 2024)

Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı "Şımarık", romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Bergüzar Korel ve Bige Önal'ın başrollerini paylaştığı "On Saniye", bir öğrencinin annesi ile rehberlik öğretmeni arasındaki gergin görüşmeye odaklanıyor. Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler'in başrollerini paylaştığı "Akıldan Kalbe" romantik komedi tutkunlarının ilk tercih olacak. Bir diğer romantik komedi filmi ise Mısır yapımı "Aşkın Hükmü" oldu. Haftanın yerli komedi filmi ise "Oflu Hoca 4" oldu. Justin Kurzel'in yönetmenliğini üstlendiği "Düzen" gerilim ve aksiyon sevenlerin beklentilerine cevap veriyor. Oscar ödüllü Barry Jenkins'in çektiği animasyon filmi "Mufasa: Aslan Kral" 7'den 70'e herkesi sinema salonlarına çekecek. Haftanın korku filmleri ise, "Katliam Gecesi" ve "Gen 2" oldu.