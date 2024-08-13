HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokağa balta ve bıçakla çıktı, önüne gelene saldırdı! Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış! 'Gelecekteki azizler' detayı

Sokağa balta ve bıçakla çıktı, önüne gelene saldırdı! Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış! 'Gelecekteki azizler' detayı

13.08.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 18 yaşındaki bir cani; çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıktı önüne gelene saldırdı. Bilgisayar oyunundan etkilendiği belirtilen saldırgan, saldırı anını da canlı yayınladı. Türkiye'nin gündemine oturan korkunç olayla ilgili ise ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Saldırganın saldırı planları ve yapacakları için bir manifesto hazırladığı belirlenirken "Gelecek azizlere motivasyon vereceksin" notu da dikkat çekti.

Eskişehir'den dün akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bilgisayar oyunundan etkilendiği öne sürülen 18 yaşındaki A.K. üzerinde çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp önüne gelene bıçakla saldırdı. 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polisler tarafından yakalandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENDİ! SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

BİLGİSAYAR OYUNUNDAN ETKİLENDİ! SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Bir süre önce maske ve çelik yelek temin eden gencin etkilendiği öne sürülen bilgisayar oyununu oynadıktan sonra elinde balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtığı ve saldırı anını da üzerine taktığı kamerayla canlı canlı yayınladığı belirlendi.

"YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRANLAR VAR"

"YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRANLAR VAR"

Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlar da yer aldı.

ORTAYA ÇIKAN BLOG YAZISI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

ORTAYA ÇIKAN BLOG YAZISI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Ortaya çıkan bir başka detaysa saldırının önceden planlanıp kurgulandığını gözler önüne serdi. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki A.K.'ya ait olduğu iddia edilen blog yazıları ortaya çıktı.

ADIM ADIM PLANLAMIŞ: SAYIYA GÖRE 2-3 KOLAY ÖLDÜRME

ADIM ADIM PLANLAMIŞ: SAYIYA GÖRE 2-3 KOLAY ÖLDÜRME

Söz konusu saldırganın yazılarında adeta saldırının manifestosunun yer aldığı görüldü:

"1. Olanlarından kimseye bahsetme. Kendini izole et.

2.Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.

3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.

4. Saldırıyı yapmadan önce bu PDF'yi yaymayı unutma.

5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.

6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin boktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir bıçak saldırı
En Çok Okunan Haberler
Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Instagram yasağı kararına isyanıyla gündem olan kadın tutuklandı

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Elinde balta, üstünde çelik yelek; önüne gelene saldırdı!

Elinde balta, üstünde çelik yelek; önüne gelene saldırdı!

ABD'nin Türkiye'den İran isteği! Orta Doğu'daki gerilimi işaret ettiler: Onları ikna edin

ABD'nin Türkiye'den İran isteği! Orta Doğu'daki gerilimi işaret ettiler: Onları ikna edin

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

"İhaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız

"İhaneti kaldırmam" diyerek duyurdu: Mahkemede hesaplaşacağız

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.