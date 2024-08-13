Sokağa balta ve bıçakla çıktı, önüne gelene saldırdı! Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış! 'Gelecekteki azizler' detayı

"YARDIM EDİN" DİYE BAĞIRANLAR VAR"

Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlar da yer aldı.