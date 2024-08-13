Sokağa balta ve bıçakla çıktı, önüne gelene saldırdı! Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış! 'Gelecekteki azizler' detayı

Eskişehir'den dün akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Bilgisayar oyunundan etkilendiği öne sürülen 18 yaşındaki A.K. üzerinde çelik yelek, maske, balta ve bıçakla sokağa çıkıp önüne gelene bıçakla saldırdı. 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, olay yerine gelen polisler tarafından yakalandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Bir süre önce maske ve çelik yelek temin eden gencin etkilendiği öne sürülen bilgisayar oyununu oynadıktan sonra elinde balta ve bıçakla sokağa çıkıp dehşet saçtığı ve saldırı anını da üzerine taktığı kamerayla canlı canlı yayınladığı belirlendi.
Görüntülerde ara sokakta hazırlandıktan sonra kendisini görüntüleyen A.K.’nın daha sonra caminin çay bahçesinde oturan ve tramvay durağında yürüyen kişilere bıçakla saldırıp yaraladığı anlar yer aldı. Elinde bıçakla A.K.’yı karşısında görenlerin ‘yardım edin’ diye bağırdığı duyulan videoda, arkasından koşup yakalayan aralarında polis memurunun olduğu grubun A.K.’ya ‘Kimsin sen, ne istiyorsun?’ diye sorduğu anlar da yer aldı.
Ortaya çıkan bir başka detaysa saldırının önceden planlanıp kurgulandığını gözler önüne serdi. Söz konusu saldırıyı gerçekleştiren 18 yaşındaki A.K.'ya ait olduğu iddia edilen blog yazıları ortaya çıktı.
Söz konusu saldırganın yazılarında adeta saldırının manifestosunun yer aldığı görüldü:
"1. Olanlarından kimseye bahsetme. Kendini izole et.
2.Diğer temizleyicilerin manifestolarını oku.
3. Kendini 6-8 ay önceden mental olarak açıkla.
4. Saldırıyı yapmadan önce bu PDF'yi yaymayı unutma.
5. Öldürmeye ilk ailenden başla, sayıya göre 2-3 kolay öldürme.
6. Eğer tutuklanırsan kameralara bir trollface gibi sırıt. Böcek NPC'lerin boktan hayatlarında bir kez bile gülümseyemediği için sana sinir olacaklardır."