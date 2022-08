Son dakika: Fenerbahçe taraftarı muradına erdi! Maxi Gomez, 'Çubuklu' formayı bu hafta giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda harekete geçilmiş ve santrfor takviyesi için en ciddi görüşülen isim Maxi Gomez olmuştu.

Süper Lig'de geçtiğimiz haftayı arabam.com Konyaspor yenilgisiyle kapatan ve santrfor transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

SÖRLOTH'UN ADRESİ SOCIEDAD OLDU

Sarı - lacivertlilerde gündeme ilk olarak Alexander Sörloth ismi gelmişti. Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli golcü, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralandı.

ROTA YENİDEN GOMEZ'E DÖNDÜ

Durum böyle olunca Fenerbahçe, rotasını yeniden Valencia'da forma giyen Maxi Gomez'e çevirdi.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA VARDI

Sarı - lacivertliler, daha önce belirli bir seviyeye getirdiği görüşmelerini hızlandırdı ve Valencia ile anlaşmaya vardı. Maxi Gomez ile de el sıkışan Kanarya, Maxi Gomez ve temsilcisinden transferi nihayete erdirmek için ek süre istedi.

BUGÜN YARIN İMZALAYACAK

Golcü oyuncu ve temsilcisinin Avrupa liglerinde transfer penceresinin kapanmadan önce anlaşmanın resmiyete dökülmesini istemesiyle birlikte Fenerbahçe'nin bugün ya da önümüzdeki günlerde imzayı attıracağı ifade edildi.

MAXI GOMEZ'İN BONSERVİSİ

Öte yandan İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Fenerbahçe, Maxi Gomez'in transferi için Valencia'yla 6 milyon euro ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

GATTUSO'NUN MAXI SÖZLERİ

Valencia Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Maxi Gomez ile ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu. İtalyan hoca açıklamasıda, "Maxi Gomez ile başka bir takıma gitmesi için konuşma yapmadım. Ama futbolda işler her zaman değişebilir. Gitmesi yönünde bir talebim olmadı. Ama her an her şey olabilir" ifadelerini kullanmıştı.