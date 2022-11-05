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  4. Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok! Ne olduğunu anlamadan arabaya bindirdiler...

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok! Ne olduğunu anlamadan arabaya bindirdiler...

05.11.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlediği Nef Stadyumu'ndan korumalar eşliğinde ve özel araçla ayrıldı. Arabasına tam bineceği esnada bir Galatasaray taraftarının ''Sıra sende Jesus, sıra sende!" demesi üzerine Portekizli adam büyük şaşkınlık yaşadı.

Son dakika haberleri: Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrasında stadyumda ayrılmak için arabasına doğru ilerlerken ilginç bir olay yaşandı.

"SIRA SENDE JESUS!"

Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray'da bir taraftar Jesus tam arabasına binecekken "Sıra sende Jesus, sıra sende!" şeklinde seslenmesinin ardından Portekizli teknik adam büyük bir şok yaşadı. Sesin geldiği yöne doğru bakan Jesus'u korumaları arabasına bindirdi ve stadyumdan ayrıldı.

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JORGE JESUS, DERBİYİ İZLEDİ

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