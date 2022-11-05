Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası Jorge Jesus'a büyük şok! Ne olduğunu anlamadan arabaya bindirdiler...

Son dakika haberleri: Galatasaray-Beşiktaş maçını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus karşılaşma sonrasında stadyumda ayrılmak için arabasına doğru ilerlerken ilginç bir olay yaşandı.

"SIRA SENDE JESUS!"

Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray'da bir taraftar Jesus tam arabasına binecekken "Sıra sende Jesus, sıra sende!" şeklinde seslenmesinin ardından Portekizli teknik adam büyük bir şok yaşadı. Sesin geldiği yöne doğru bakan Jesus'u korumaları arabasına bindirdi ve stadyumdan ayrıldı.