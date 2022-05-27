SON DAKİKA | İstanbul'da dehşet evi! 3 kişi ölü bulundu, çarpıcı detay ortaya çıktı

Son dakika: Şişli Fulya'da sabah saatlerinde bir evde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.İşte son dakika haberinin detayları...

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları göz yaşlarını tutamadı.