HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İstanbul'da dehşet evi! 3 kişi ölü bulundu, çarpıcı detay ortaya çıktı

SON DAKİKA | İstanbul'da dehşet evi! 3 kişi ölü bulundu, çarpıcı detay ortaya çıktı

27.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'un Şişli ilçesinden dehşete düşüren bir haber geldi. Bir evde 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken polislerin evde incelemesi sürüyor. 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyulduğu aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Şişli Fulya'da sabah saatlerinde bir evde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yapıyor. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.İşte son dakika haberinin detayları...

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Fulya'daki 4 katlı binanın en üst katındaki daireden sabah saatlerinde silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İçeriye giren polis ekipleri, biri kadın 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

-fulya039da-3-kisi-olu-bulundu-1-fotograflar_8329_dhaphoto1

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor. Bina önüne gelen ölenlerin yakınları göz yaşlarını tutamadı.

-fulya039da-3-kisi-olu-bulundu-1-fotograflar_8329_dhaphoto3

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Sigara ve alkole ÖTV zammı!

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta üçlü zam: Benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Elinde poşetle hastaneye koştu! İçinden çıkana kimse inanamadı

Korkunç kazada kahreden detay

Korkunç kazada kahreden detay

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

Bahçeli'nin açıklaması gündem oldu! Bir isim daha tartışmaya katıldı

İnternetten sipariş verip kahveyle içti! Kan donduran intihar

İnternetten sipariş verip kahveyle içti! Kan donduran intihar

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Kilo vermek isteyenleri uyardı! Eksikse gram veremezsiniz

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Kadınları akılalmaz planıyla kandırdı! Sahte penis takarak...

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Elma sirkesi zayıflatır mı? Elmanın çekirdeğinde siyanür var mı?

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.