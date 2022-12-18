Son dakika: Jorge Jesus için düğüm çözülüyor! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi: "O da devam etmek ister!"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya; Genel Sekreter Burak Kızılhan ile yönetim kurulu üyesi Can Gebetaş katıldı.
Jorge Jesus'un çok farklı ve değerli bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Erol Bilecik, "Müthiş bir iş yapıyor. Disiplin, motivasyon ve bunun yanı sıra ortaya koymuş olduğu performans ve duruşla muazzam bir saygınlık kazandı. Sadece Fenerbahçelilerin değil rekabet yaptığımız bütün kurumlarda saygınlık kazandı. Hocamız Türkiye'yi gerçekten çok sevdi. Biz de kendisini çok fazla sevdik. Takımı iyi yöneten, iyi motive eden ve sonuçları da ortada bir şekilde devam eden bir yapımız var şu an" diye konuştu.
Dünya Kupası sebebiyle verilen arada oynanan hazırlık maçlarının geride kaldığını ifade eden Erol Bilecik, "Takım da keyifli bir şekilde dönmüş oldu. Hazırlık maçlarının maç sonuçlarına genellikle az dikkat edilir. Önemli olan hazırlık sürecidir. Ama yine de bizim takımın oyun planına baktığınızda ortaya koyduğu eforlara, kazanma isteğine bakarak çok hazır bir görüntü vermiş oldu. Bu tabii Trabzonspor maçıyla başlayacak lig için hepimize muazzam bir umut verir konuma geldi. Tabii hep dediğimiz gibi önemli olan hikayenin sonunun güzel olması" şeklinde konuştu.
Erol Bilecik, kadro derinliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kadro derinliğine bakıldığı zaman dönemin başında birçok eleştiri aldık. Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğinde ilk 11'in tespitinden tutun hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Kadro derinliğinin ne kadar doğru şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek. Sadece spor kulüpleri için söylenebilecek bir şey değil ama 'aile olabilme' kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasında gelir. Takımı da izlediğimiz zaman rakımdaki bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra'da değil sosyal yaşamlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerini bir, üç, beş değil onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün."
Futbolda şanssızlıkların da olduğunu ifade eden Erol Bilecik, "Bunun en büyük örneği sakatlıklar. Oyuncularımızın performanslarından son derece memnunuz ama bu işin toplamında olan bir hadise. Pedro ve Arda örneklerinde olduğu gibi şanssızlıklar yaşadık. Çok titiz çalışan bir sağlık ekibimiz var. Peres'in durumunda aylarca sahaya dönmeyebilir, yoğun ameliyatlardan geçebilir gibi yorumlardan sonra sağlık gurubunun titiz yaklaşımı neticesinde daha kısa bir sürede takımdaki yerini alacağına inanıyoruz" dedi.
"Her zaman daha iyisine koşmaktan başka hiçbir hevesimiz yok" diyen Erol Bilecik, "Ana ağırlıkta noktamız bu. Bu yılın kendi içerisinde farklı bir dinamizmi de var. Başkanımız aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı başkanı. Bu dönem bizim için daha hassas ve sorumluluğu daha farklı bir sezon. Antalya kampında Selahattin Baki, çok önemli ve değerli mesajlar verdi. Önce milyonların önünde ligi bitirtmeyiz deyip 1-2 hafta sonra şovumuz devam edecek diyorsunuz. Tabii ki bu yaklaşıma dair tüm spor kamuoyumuzda soru işaretleri oldu. Ne oldu da konu şova döndü? Fenerbahçe'de bu tarz yapı olmaz. Haklarımızı savunmanın, anlatmanın, yüksek sesli de anlatabilirsiniz ama biz daha çok doğru sesle ve iletişimle anlatmayı tercih ediyoruz. Böyle bir çelişkiye ve soru işaretlerine izin verecek bir yaklaşım ve söylemde bulunmuyoruz" diye konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kulüplere yaptığı ziyaretlerle ilgili konuşan Erol Bilecik, "Mehmet Büyükekşi'nin ziyaretiyle alakalı bize de bilgi geldi ve kamuoyundaki buna dair gündemi, yapılan yorumları da takip ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Ayrıca bu ziyaretlerin tüm kulüplere yapılacağı da TFF tarafından paylaşıldı. Bunu da izliyoruz" ifadelerini kullandı.