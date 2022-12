Son dakika: Jorge Jesus için düğüm çözülüyor! Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi: "O da devam etmek ister!"

"TÜM TRANSFERLER YERİNDE OLDU"

Erol Bilecik, kadro derinliği ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kadro derinliğine bakıldığı zaman dönemin başında birçok eleştiri aldık. Acaba yine futbol takımına yapılan transferlerde bazı oyuncular tam doğru atış oldu mu olmadı mı derken bugün tüm spor otoritelerinde bu yorumları yapan arkadaşların tamamı hemfikirler ki tüm transferler yerinde oldu. Özellikle bu kadro derinliğinde ilk 11'in tespitinden tutun hepimizin her gün her daim yaptığı maçlar öncesinde ve sonrasında izlediğimiz gibi hocanın muazzam bir adaleti ve seçim sistemi var. Kadro derinliğinin ne kadar doğru şekilde olumlu bir havaya götürdüğünü görüyoruz. İnşallah bunlar aynı şekilde devam edecek. Sadece spor kulüpleri için söylenebilecek bir şey değil ama 'aile olabilme' kavramı dünyanın her yerinde başarının kaçınılmaz ilk sırasında gelir. Takımı da izlediğimiz zaman rakımdaki bu aile olma refleksi hocamız ve sevgili başkanımızın sayesinde gerçekleşti. Hocamızın buradaki desteği fevkalade yüksek. Aile olabilmeyi başarmış bir kulübüz. Oyuncular sadece Samandıra'da değil sosyal yaşamlarında da birbirlerini kolluyorlar. Bunun örneklerini bir, üç, beş değil onlarca ve fazlasıyla izlemek mümkün."