SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Adana Demirpsor'u Galatasaray karşısında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak? Adana ekibini bekleyen ceza belli oldu

Adana Demirpsor'u Galatasaray karşısında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak? Adana ekibini bekleyen ceza belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 20:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, Galatasaray'a konuk olduğu mücadelenin 30. dakikasında sahadan çekilirken bu durum büyük ses getirdi. Yaşanan bu durumun ardından Adan maçın 30. dakikasında sahadan çekildi. Adana Demirspor'u hangi cezalar bekliyor? İşte detaylar...

Adana Demirpsor'u Galatasaray karşısında sahadan çekildi! Şimdi ne olacak? Adana ekibini bekleyen ceza belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Adana Demirspor karşısında oynanan mücadelede Adana ekibi karşılaşmanın 30. dakikasında Galatasaray'ın 1-0 önde olduğu esnada sahadan çekilme kararı aldı.

Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi! Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Yaşanan bu durumun ardından TFF'nin Adana Demirspor'a ne ceza vereceği merak edilirken, yaşanan bu durumun talimat kitapçığındaki karşılığı ortaya çıktı.

İŞTE VERİLECEK CEZA

Screenshot_14

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

İSTANBULSPOR DA ALMIŞTI

2158888

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 19:00
Galatasaray Galatasaray
ERT
Adana Demirspor Adana Demirspor

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Ezilen kurye yaşadıklarını anlattı: "Beklemediğim bir şey yapıyor"

Doktorlar'ın Ela'sı ve Zenan'ı bir araya geldi! Değişimleri gündem oldu!

Doktorlar'ın Ela'sı ve Zenan'ı bir araya geldi! Değişimleri gündem oldu!

Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Acun Ilıcalı'dan ezeli rakibe teklif: Buradan G.Saray'a sesleniyorum...

Acun Ilıcalı'dan ezeli rakibe teklif: Buradan G.Saray'a sesleniyorum...

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi olmaz denen oldu! Hem de sadece 2 maçta...

F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi olmaz denen oldu! Hem de sadece 2 maçta...

Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı!

Talisca'ya attığı gol sonrası tribünlerden çirkin saldırı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.