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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten yaşananlar sonrası açıklama! "Şampiyonluğumuza az kaldığı için kıskanılıyoruz"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 21:48
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında açıklamada bulundu. Öztürk açıklamasında "Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. Tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış." dedi. İşte detaylar...

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten yaşananlar sonrası açıklama! "Şampiyonluğumuza az kaldığı için kıskanılıyoruz"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, RAMS Park'ta oynanan ve Sarı-Kırmızılılar'ın 1-0 önde olduğu sırada Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"BAZILARI BEKLİYORMUŞ..."

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Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalara tepki gösteren Öztürk, "Şok içindeyiz. Bazıları bekliyormuş herhalde. Tweetler atılmaya başlandı, demek ki bildikleri varmış. Adana Demirspor'dan açıklama gelmeden suyun öte tarafından açıklamalar geldi. Demek ki hazırlıkları vardı. Bütün Avrupa'da göreceğiz, hazin bir akşam. Evet kıskanılıyoruz, üçüncü şampiyonluğumuza çok az kaldı. Çok geride kaldılar, çaresizler, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kabul ediyorum. Bu da onların kusuru, doğru düzgün bir yönetim seçselerdi." dedi.

"FIRSATÇILARI LANETLİYORUM"

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Adana Demirspor'un sahadan çekilmemesi gerektiğini söyleyen Buruk, "Adana'dan gelen futbolseverler var. Gurur duyduk. İki tarafın futbolcularını görüyorsunuz, gencecik kardeşler canla başla çalışıyor. O çocuklar yarın Süper Lig'de başka kulüplerde oynayacaklar, haksızlık değil mi? Adana Demirspor ilk defa mı haksızlığa uğruyor? Her haksız penaltıdan sonra takımlar çekilecekse 4. haftada lig biter! Orta hakem hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz. Burada TFF Başkanı ile aynı görüşteyiz. Fırsatçıları lanetliyorum, sezon sonunda onlara gereken cevabı vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'YA YANIT

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sözlerine yanıt veren Öztürk, "Suyun öte tarafındaki rakibimizin 7. sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR, Türk müydü? İlk defa mı haksız karar verildi? Gerçekten bir komedinin ortasındayız, hepimize yazık. Adaletsiz ortamlarda bile Galatasaray'ı yakalayamıyorlar. Ara transferde Galatasaray'ın güçlenmesi onları endişelendiriyor, onlar adına üzülüyorum." dedi.

"ÇAMURDA GÜREŞENLER..."

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Yaşananları komedi olarak niteleyen Öztürk, "Hepimiz üzgünüz, büyük ihtimalle sabaha kadar uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden görüyoruz. Onları kendi komedileri ile baş başa bırakıyoruz. Çamurda güreşenler... Devam etmeyeyim..." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Adana Demirspor’un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Haklı bir isyan
Adana Demirspor’u hakkı yendi doğru karar
Kararın arkasında başka bir neden var
Yaşananlar bence kurmaca

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Süper Lig Adana Demirspor Metin Öztürk son dakika galatasaray
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