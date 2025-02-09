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  4. Adana Demirspor sahadan çekilmişti! Mustafa Sarıgül'den videolu tepki: "Talimatı kimden aldın?"

Adana Demirspor sahadan çekilmişti! Mustafa Sarıgül'den videolu tepki: "Talimatı kimden aldın?"

09.02.2025 21:01
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.02.2025 21:01
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçınca gündem olan anlar yaşandı. Maçın devam ettiği sırada Adana Demirspor, çekilme kararı aldı. O anlara CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül'den tepki geldi. Adana Demirspor'un biri ya da birilerinden talimat aldığını iddia etti.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Maçın 30’uncu dakikada Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan’ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33’üncü dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Bu sırada Mustafa Alper Avcı da soyunma odasının yolunu tutarken, bazı futbolcular da maçı oynamak için sahada kaldı. Bir süre bekleyiş sürerken, Adana Demirspor sahadan çekildi.

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Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi! Adana Demirspor Galatasaray karşısında sahadan çekildi!

Penaltı pozisyonu ve sarı kart pozisyonundan dolayı sahadan çekilme kararı alan Adana Demirspor'un bu hareketi gündem olurken CHP Erzincan Milletvekili video yayınlayarak tepki gösterdi.

"NEREDEN TALİMAT ALDIN?"

Son yıllarda böyle bir şey görmedim. Yıllardan beri futbolun içindeyim.Yöneticilik yaptım. Adanademirspor, madem penaltı değilse o anda niye çekilmedin de 20 dakika sonra nereden talimat aldın çekiliyorsun? Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde araştırılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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