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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 20:36
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Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve 30. dakikada Adana Demirspor'un sahadan çekildiği Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesinin yankıları sürerken Fenerbahçe resmi hesabından Galatasaray'a tepki içeren bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki!

Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe resmi hesabından da bir paylaşım geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

"TEBRİK EDERİZ..."

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Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri kullanılıdı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
ERT 19:00
Galatasaray Galatasaray
ERT
Adana Demirspor Adana Demirspor
MS
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor fenerbahçe galatasaray
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