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SON DAKİKA: Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası Okan Buruk: Bu yaşananlar masum değil!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.02.2025 20:31
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Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararının yankıları sürerken Okan Buruk yaşananların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Buruk açıklamasında "Bu yaşananlar masum değil" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası Okan Buruk: Bu yaşananlar masum değil!

Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında sahadan çekilme kararı sonrası Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Okan Buruk'tan ilk açıklama geldi.

Buruk yaptığı açıklamada yaşananlar masum değil ifadelerini kullandı.

"PENALTI OLMAMAYA DAHA YAKIN"

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"Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış, tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almak istemiyorum... Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Benim gözümde penaltı olmamaya daha yakındı. Adana Demirspor aleyhine yapılan ilk hata değil bu. Bu kararın masum ve anlık bir karar olduğuna inanmıyorum."

"BU KARAR MASUM DEĞİL"

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"Oyuncular oynanmak istiyordu, 'Ne oldu?' dediler. Belki farklı kazanacaktık, belki Adana Demirspor puan alacaktı. Çok genç oyuncuları var burada oynuyorlardı, bir anda birisi arıyor ve takımı sahadan çekiyor. Çok masum olduğunu düşünmüyorum yaşananların. TFF kararını verecek tabii. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var. Saygı duyuyorum ama üzüntülüyüm. Adana Demirspor çok önemli bir camia, bunu bilmek lazım. Onlar için de ayrıca üzüldüm."

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Adana Demirspor Adana Demirspor

Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk son dakika galatasaray
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