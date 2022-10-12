SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Maçta ıslıklanmıştı! Jorge Jesus özel olarak görüştü... Altay Bayındır gözyaşlarına hakim olamadı

Son dakika: Maçta ıslıklanmıştı! Jorge Jesus özel olarak görüştü... Altay Bayındır gözyaşlarına hakim olamadı

12.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden 2019 yılında 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Altay Bayındır, son oynanan Karagümrük maçında kalesinde gördüğü 4 golle eleştiri oklarının hedefi olurken, tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus genç file bekçisi ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Bayındır'ın bu görüşmede oldukça duygulandığı öğrenilirken, takım arkadaşları kendisine destek oldu. İşte detaylar...

Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Jorge Jesus ile şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Özellikle son oynanan Karagümrük mücadelesinde alınan 5-4'lük kritik galibiyet ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK galibiyetiyle gelen liderlik taraftarların yüzünü güldürürken, sezona pek de iyi bir başlangıç yapamayan kaleci Altay Bayındır'ın son Karagümrük maçında yediği 4 gol gündem olmuştu.

Son Kadıköy'de oynanan Karagümrük mücadelesinde konuk ekibin kaleyi bulan tüm şutları golle sonuçlanırken, oyunun bir bölümünde Sarı-Lacivertli taraftarlar genç file bekçisine ıslıklı tepki gösterirken, sert eleştiriler de geldi.

"1 NUMARAMIZ SENSİN"

basint

Sözcü'nün haberine göre; Yaşanan bu durumun ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Altay Bayındır ile bir görüşme gerçekleştirirken, kendisine tam destek verdi. Jesus'un öğrencisine "Türkiye'nin en iyi kalecisi, 1 numaramız sensin" dediği kaydedildi.

"HERKES HATA YAPAR"

634533ad79da3e1d087090fc

Deneyimli teknik adam, "Her oyuncu hata yapabilir, her oyuncunun kötü günü olabilir. Sen bu zorlukların üstesinden gelecek güce ve karaktere sahipsin. Bir an önce kendini toparlanmalısın" sözleriyle Altay Bayındır'a moral verdi. Başarılı eldivenin bu destek karşısında duygulandığı öğrenilirken, takım arkadaşlarının da Altay Bayındır'a destek olduğu belirtildi.

KURTARIŞ ORANI GERİLEDİ!

6343d6364e3fe00e149fe70a

Altay Bayındır'ın kurtarış oranı yüzde 64'e geriledi. Ceza sahasından çekilen şutlardaki oran ise yüzde 59'a indi; toplamda 22 şutun 13'ünü kurtardı. Ceza sahası dışından ise başarısı değişmedi: Altı şutta beş kurtarış ile yüzde 83…

ALTAY BAYINDIR FOTOĞRAFLARI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Altay Bayındır son dakika Jorge Jesus jesus ligi ak maçı portekizli hedefi maçın iyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'

Icardi delirdi! 'Wanda o isimden hamile kaldı'

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

Bin pişman etti! G.Saray'dan ayrılmıştı, Devler Ligi'ne damga vurdu

O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

O listeye yazıldı... Arda Güler Avrupa yolcusu! Ayrılık için tarih verdiler

Emeklilik kararını açıklamıştı! İşte Muslera'nın son maçı...

Emeklilik kararını açıklamıştı! İşte Muslera'nın son maçı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.