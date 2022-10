Son dakika: Maçta ıslıklanmıştı! Jorge Jesus özel olarak görüştü... Altay Bayındır gözyaşlarına hakim olamadı

Jorge Jesus ile şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlanan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor... Özellikle son oynanan Karagümrük mücadelesinde alınan 5-4'lük kritik galibiyet ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK galibiyetiyle gelen liderlik taraftarların yüzünü güldürürken, sezona pek de iyi bir başlangıç yapamayan kaleci Altay Bayındır'ın son Karagümrük maçında yediği 4 gol gündem olmuştu.

Son Kadıköy'de oynanan Karagümrük mücadelesinde konuk ekibin kaleyi bulan tüm şutları golle sonuçlanırken, oyunun bir bölümünde Sarı-Lacivertli taraftarlar genç file bekçisine ıslıklı tepki gösterirken, sert eleştiriler de geldi.

"1 NUMARAMIZ SENSİN"

Sözcü'nün haberine göre; Yaşanan bu durumun ardından Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Altay Bayındır ile bir görüşme gerçekleştirirken, kendisine tam destek verdi. Jesus'un öğrencisine "Türkiye'nin en iyi kalecisi, 1 numaramız sensin" dediği kaydedildi.

"HERKES HATA YAPAR"

Deneyimli teknik adam, "Her oyuncu hata yapabilir, her oyuncunun kötü günü olabilir. Sen bu zorlukların üstesinden gelecek güce ve karaktere sahipsin. Bir an önce kendini toparlanmalısın" sözleriyle Altay Bayındır'a moral verdi. Başarılı eldivenin bu destek karşısında duygulandığı öğrenilirken, takım arkadaşlarının da Altay Bayındır'a destek olduğu belirtildi.

KURTARIŞ ORANI GERİLEDİ!

Altay Bayındır'ın kurtarış oranı yüzde 64'e geriledi. Ceza sahasından çekilen şutlardaki oran ise yüzde 59'a indi; toplamda 22 şutun 13'ünü kurtardı. Ceza sahası dışından ise başarısı değişmedi: Altı şutta beş kurtarış ile yüzde 83…