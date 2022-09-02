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Son haline inanamayacaksınız! Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

02.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gina Anderson isimli bir kadın 40. yaşına girdiğinde güzelleşmek için küçük estetik müdaheleler yaptırmak istedi. Nörolog olarak çalışan kadın yaş almasıyla birlikte yüzünde çöken kısımlara dolgu yaptırmak istedi. Bir meslektaşına güvenerek estetik prosedür için bıçak altına yatan kadın kabusu yaşadı. Yüzüne dolgu enjekte ettirdiği düşünen kadın suratında kocaman bir delik oluştu.

İngiltere’de yaşayan Gina Anderson isimli bir kadın yüzüne dolgu maddesi enjekte ettirerek güzelleşmek istedi. Ancak göz altlarına yaptırdığı işlem 4 yılın sonra cildinde ciddi reaksiyonlar oluşturmaya başladı. Anderson yıllar içinde yüzüne dolgu yerin silikon takıldığını öğrendi ve sağ gözünün altı kısmı görenleri şaşkına uğratacak şekilde şişmeye başladı. Zamanla Anderson’un bedeni estetik işleme tepki göstererek inflamatuar reaksiyon oluşturdu. Gittikçe kötüleşen reaksiyon zamanla devasa bir granülom haline geldi.

SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Silikonun yüze enjekte edilmesi birçok ülkede yasadışıdır. Ancak Anderson’un güvendiği iş arkadaşı dolgu maddesi yerine kadının yüzüne yıllarca farkında olmadan silikon enjekte etmişti. Anderson’un gözünün altı yıllar içinde şişerek kocaman bir deliğe dönüştü. Anderson kötü sonuçlanan estetik prosedürünün sonrasında bir televizyon programına katılarak yaşadığı deneyimi anlatarak tıbbi yardım istedi.
Dolgu yaptırdığını zanneden kadın 4 yılın sonunda aslında yüzüne silikon enjekte edildiğini öğrenince büüyk bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Bir meslektaşım benim için dolgu yapmayı teklif etti ve 40'lı yaşlarımda gibiydim, biraz daha iyi görüneceğim ve restylane veya juvederm aldığımı düşündüm, ama silikondu." dedi.Gina, sorunu yüzünün sadece bir tarafında yaşadığını ancak sol yanağında silikon bulunmadığını söyledi.

5 AMELİYAT DAHA OLDU

5 AMELİYAT DAHA OLDU
Yüzünde oluşan granülomu fark ettiğinde doktora başvurduğunu ifade eden Anderson, sorunu düzeltmek için beş ameliyat daha geçirdiğini söyledi. Ameliyatlarından sonra sağlık durumunun bir türlü iyileşmediğini belirten Anderson, “Birinci işlem sonrası sorun görünmüyordu, granülomu çıkardılar ama geri geldi. Dört ay sonra silikonu çıkarmaya çalıştılar ancak bu da işe yaramadı çünkü granülomlar tekrar oluştu.İlerleyen bir ayda ise çok daha kötü bir hal aldı. Hatta granülomlar yanağımda bir delik açtı ve hatta cildi yeniden tutturmak için alt göz kapağı bölgesine bir kanat yaptılar” dedi.
Estetik prosedürün dış görüntüsünün dışında bazı semptomlara neden olduğunu ifade eden Anderson, “Bu süreç boyunca uyuyamıyordum ve sürekli ağrı çekiyordum, düşünmek bile benim için çok zordu. Benim için kabus gibi bir dönemdi, acı çekiyor ve uyuyamıyordum.Saçlarım incelmeye ve hatta dökülmeye başladı, kendimi halsiz ve yorgun hissediyordum" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
estetik cerrahi estetik
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