Son haline inanamayacaksınız! Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

İngiltere’de yaşayan Gina Anderson isimli bir kadın yüzüne dolgu maddesi enjekte ettirerek güzelleşmek istedi. Ancak göz altlarına yaptırdığı işlem 4 yılın sonra cildinde ciddi reaksiyonlar oluşturmaya başladı. Anderson yıllar içinde yüzüne dolgu yerin silikon takıldığını öğrendi ve sağ gözünün altı kısmı görenleri şaşkına uğratacak şekilde şişmeye başladı. Zamanla Anderson’un bedeni estetik işleme tepki göstererek inflamatuar reaksiyon oluşturdu. Gittikçe kötüleşen reaksiyon zamanla devasa bir granülom haline geldi.

SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Silikonun yüze enjekte edilmesi birçok ülkede yasadışıdır. Ancak Anderson’un güvendiği iş arkadaşı dolgu maddesi yerine kadının yüzüne yıllarca farkında olmadan silikon enjekte etmişti. Anderson’un gözünün altı yıllar içinde şişerek kocaman bir deliğe dönüştü. Anderson kötü sonuçlanan estetik prosedürünün sonrasında bir televizyon programına katılarak yaşadığı deneyimi anlatarak tıbbi yardım istedi.

Dolgu yaptırdığını zanneden kadın 4 yılın sonunda aslında yüzüne silikon enjekte edildiğini öğrenince büüyk bir şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, “Bir meslektaşım benim için dolgu yapmayı teklif etti ve 40'lı yaşlarımda gibiydim, biraz daha iyi görüneceğim ve restylane veya juvederm aldığımı düşündüm, ama silikondu." dedi.Gina, sorunu yüzünün sadece bir tarafında yaşadığını ancak sol yanağında silikon bulunmadığını söyledi.

5 AMELİYAT DAHA OLDU Yüzünde oluşan granülomu fark ettiğinde doktora başvurduğunu ifade eden Anderson, sorunu düzeltmek için beş ameliyat daha geçirdiğini söyledi. Ameliyatlarından sonra sağlık durumunun bir türlü iyileşmediğini belirten Anderson, “Birinci işlem sonrası sorun görünmüyordu, granülomu çıkardılar ama geri geldi. Dört ay sonra silikonu çıkarmaya çalıştılar ancak bu da işe yaramadı çünkü granülomlar tekrar oluştu.İlerleyen bir ayda ise çok daha kötü bir hal aldı. Hatta granülomlar yanağımda bir delik açtı ve hatta cildi yeniden tutturmak için alt göz kapağı bölgesine bir kanat yaptılar” dedi.