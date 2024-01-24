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    4. Sosyal medya bu meditasyonu konuşuyor! Birbirlerine sarıldılar, sevip okşadılar... Yorumlar gecikmedi

    Sosyal medya bu meditasyonu konuşuyor! Birbirlerine sarıldılar, sevip okşadılar... Yorumlar gecikmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 07:38 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir meditasyon seansına ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Rus bir eğitmenin başlattığı bir grup insanın birbirine sarılarak oluşturdukları sevgi çemberlerinde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. O anlar kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Son yıllarda özellikle çakra, enerji kilidi, pozitif rutinlerü yoga ve olumlama konularında insanların ilgisinde büyük bir artış oldu. Sosyal medyadan "Ben her zaman sevgiye inanırım. Sevgi ilerlemenin tek yoludur." diyen Rus bir meditasyon eğitmeninin seasına katılan insanlarla birbirlerine sarıldıkları anlar gündem oldu.


    Kesfet

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgi iyileştirir ama bu şekilde olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    meditasyon
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