Sosyal medya bu meditasyonu konuşuyor! Birbirlerine sarıldılar, sevip okşadılar... Yorumlar gecikmedi

Son yıllarda özellikle çakra, enerji kilidi, pozitif rutinlerü yoga ve olumlama konularında insanların ilgisinde büyük bir artış oldu. Sosyal medyadan "Ben her zaman sevgiye inanırım. Sevgi ilerlemenin tek yoludur." diyen Rus bir meditasyon eğitmeninin seasına katılan insanlarla birbirlerine sarıldıkları anlar gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgi iyileştirir ama bu şekilde olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.