Sosyal medya bu meditasyonu konuşuyor! Birbirlerine sarıldılar, sevip okşadılar... Yorumlar gecikmedi

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sevgi iyileştirir ama bu şekilde olduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.