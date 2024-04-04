Sosyal medya fenomeni anne 3 yaşındaki kızına şiddet uygulayan dadısıyla yüzleşti! O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi

Endonezyalı sosyal medya fenomeni Aghnia Punjabi, 2 gün boyunca şehir dışında olduğu zaman diliminde çocuğunun dadısının 3 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını söyledi.
Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen fenomen tanınmış bir kurumda çalışan dadının, küçük kız yatağındayken ona vurduğunu, çimdiklediğini ve diğer agresif hareketler yaptığını gösterdiği fark edince duruma tepki gösterdi.
Kocasıyla birlikte fenomen isim dadıyla yüzleştikleri anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.
Aynı zamanda fenomen isim çocuğun şişmiş göz ve yüzünün fotoğraflarını gösterdi. Dadıya karşı açılan dava şu anda Doğu Java'daki Malang polisi tarafından soruşturuluyor.