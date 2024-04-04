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    4. Sosyal medya fenomeni anne 3 yaşındaki kızına şiddet uygulayan dadısıyla yüzleşti! O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi

    Sosyal medya fenomeni anne 3 yaşındaki kızına şiddet uygulayan dadısıyla yüzleşti! O anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.04.2024 14:20
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    Endonezyalı sosyal medya fenomeni Aghnia Punjabi, 3 yaşındaki kızının vücudunda darbelere bağlı olarak oluşan morlukları görünce çocuğunun dadısından şüphelendi. Eve habersiz bir şekilde kamera yerleştiren fenomen isim dadının kızına şiddet uyguladığına tanık oldu. Dadıyla yüzleştiği anları cep telefonuyla kaydeden fenomen o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı.

    Endonezyalı sosyal medya fenomeni Aghnia Punjabi, 2 gün boyunca şehir dışında olduğu zaman diliminde çocuğunun dadısının 3 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını söyledi.

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    Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen fenomen tanınmış bir kurumda çalışan dadının, küçük kız yatağındayken ona vurduğunu, çimdiklediğini ve diğer agresif hareketler yaptığını gösterdiği fark edince duruma tepki gösterdi.

    Kocasıyla birlikte fenomen isim dadıyla yüzleştikleri anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

    Aynı zamanda fenomen isim çocuğun şişmiş göz ve yüzünün fotoğraflarını gösterdi. Dadıya karşı açılan dava şu anda Doğu Java'daki Malang polisi tarafından soruşturuluyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dadı Endonezya
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