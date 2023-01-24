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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn göğüslerine küçük gelen bikinisiyle resmen şov yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

24.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yine limitleri zorlayan bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabında sıklıkla cezur kıyafetleri ve birbirinden değişik bikini takımlarıyla poz veren Llewellyn kış aylarına inat mavi bikinisiyle boy gösterdi. Fenomen ismin göğüslerine küçük gelen bikinisi sevenlerinden tam not aldı.

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Llewellyn Instagram hesabında yaz enstanteneleri yaşattı. Mavi metalik rengi bir bikini takımı giyen fenomen ismin paylaşımı kış soğuklarında hayranlarını ısıtmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

kapak sosyal medya

Sadece göğüs uçlarını örten bir bikini üstüyle poz veren fenomen isim kombinini gri renkli bir güneş gözlüğüyle tamamladı. Llewellyn gönderisine ise, “Yaramaz patron ruh hali” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni yağmuruna tutarken fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda ard arda geldi.

APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

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