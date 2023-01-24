Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn göğüslerine küçük gelen bikinisiyle resmen şov yaptı! Sadece göğüs uçlarını örttü

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan ve yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Llewellyn Instagram hesabında yaz enstanteneleri yaşattı. Mavi metalik rengi bir bikini takımı giyen fenomen ismin paylaşımı kış soğuklarında hayranlarını ısıtmayı başardı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sadece göğüs uçlarını örten bir bikini üstüyle poz veren fenomen isim kombinini gri renkli bir güneş gözlüğüyle tamamladı. Llewellyn gönderisine ise, “Yaramaz patron ruh hali” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi beğeni yağmuruna tutarken fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda ard arda geldi.