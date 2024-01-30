Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in fiyatıyla dudak uçuklatan büstiyer tarzı çok konuşuldu! "Küçük gelmiş ama"

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine iddialı bir tarzla gündem oldu. Hayranlarının beğenisini toplayan tarzında cesur kıyafet seçiminin dışında fenomen isim bu kez özel tasarım büstiyerinin fiyatıyla çok konuşuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde fenomen isim 620 sterlin (23 bin 888 TL) değerinde özel tasarım bir büstiyer tercih etti.

Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Küçük gelmiş ama hala çok iyi" yorumunu yaptı.



