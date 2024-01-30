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    4. Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in fiyatıyla dudak uçuklatan büstiyer tarzı çok konuşuldu! "Küçük gelmiş ama"

    Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn'in fiyatıyla dudak uçuklatan büstiyer tarzı çok konuşuldu! "Küçük gelmiş ama"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 10:30 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada 'Barbi' lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn kıyafet seçimiyle bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Sosyal medya hesabında hayranlarıyla siya bir büstiyer ve pantolon kombininden oluşan kıyafetiyle poz veren fenomen isim özel tasarım büstiyerinin fiyatı dudak uçuklattı. Fenomen isim tasarım büstiyeri için 620 sterlini (23 bin 888 TL) gözden çıkarttı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen isim Apollonia Llewellyn yine iddialı bir tarzla gündem oldu. Hayranlarının beğenisini toplayan tarzında cesur kıyafet seçiminin dışında fenomen isim bu kez özel tasarım büstiyerinin fiyatıyla çok konuşuldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde fenomen isim 620 sterlin (23 bin 888 TL) değerinde özel tasarım bir büstiyer tercih etti.

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    Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten mükemmelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Küçük gelmiş ama hala çok iyi" yorumunu yaptı.

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    APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Apollonia Llewellyn
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