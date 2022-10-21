Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Göğüslerini elleriyle kapattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden tam not alan fenomen isim Apollonia Llewellyn cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabında sıklıkla iç çamaşırlı ve dekolteli kıyafetleriyle çekilen pozlarını paylaşan Llewellyn Instagram’ın sınırlarını zorlamayı seviyor. Toplumsal tabulara ve olumsuz eleştirilere meydan okuyan Llewellyn son olarak mor transparan elbisesiyle kamera karşısına geçti.

İÇ ÇAMAŞIRI KULLANMADI

Vücudunun hatlarını belli eden transparan elbisesinin içine iç çamaşrı giymeyi terich etmeyen Llewellyn göğüslerini elleriyle kapatarak poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Fenomen isim gönderisine, “Giyin ve görün” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “İnanılmaz görünüyorsun” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kusursuz güzellik” yorumunu yaptı.