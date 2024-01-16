Sosyal medya fenomeni çırılçıplak sokak ortasında dolaştı! Yabancıların dokunması için göğüs deliklerini açtı... Herkesi şoke etti

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Ain, yoldan geçenlerin göğüslerine dokunmasına izin verdiği bir kostümle viral olmayı başardı. Güney Kore'nin Hongdae sokaklarını birbirine katan uygulamasında Ain, kostümünü ise 'Melek kutusu' olarak isimlendirmeyi seçti. Ancak fenomen ismin seçtiği yöntem pek çok kişi tarafından uygunsuz olarak nitelendirildi.
Kollarını kutunun sağ ve solunda bulunan iki delikten geçirmesiyle oluşan kıyafette fenomen ismin göğüsleri ve vücudunun birkaç başka noktasını açıkta bırakan delikler yer alıyordu. Yoldan geçenlerin kendisine dokunmasına izin veren uygulamanın sonrada olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
Ain'i görmek için toplanan kalabalığı dağıtmak için polis ekiplerinin gelmesi üzerine fenomen isim duruma tepki göstererek, "Sahte göğüslerim yok. Meme ameliyatı olmadım. Bu ifade özgürlüğüdür. Uygunsuz teşhirden dolayı suçlanmam gerektiğini düşünmüyorum" dedi.