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    4. Sosyal medya fenomeni çırılçıplak sokak ortasında dolaştı! Yabancıların dokunması için göğüs deliklerini açtı... Herkesi şoke etti

    Sosyal medya fenomeni çırılçıplak sokak ortasında dolaştı! Yabancıların dokunması için göğüs deliklerini açtı... Herkesi şoke etti

    16.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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    Ain olarak bilinen sosyal medya fenomeni ilginç uygulaması sayesinde görenleri şaşkına çevirmeyi başardı. Çırılçıplak sokakta dolaşan fenomen isim üzerine sadece bir karton kutu giymeyi tercih etti. Karton kutunun göğüs bölümlerine delik açan Ain, dokunmak isteyenlere izin verince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

    Güney Koreli sosyal medya fenomeni Ain, yoldan geçenlerin göğüslerine dokunmasına izin verdiği bir kostümle viral olmayı başardı. Güney Kore'nin Hongdae sokaklarını birbirine katan uygulamasında Ain, kostümünü ise 'Melek kutusu' olarak isimlendirmeyi seçti. Ancak fenomen ismin seçtiği yöntem pek çok kişi tarafından uygunsuz olarak nitelendirildi.

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    Kollarını kutunun sağ ve solunda bulunan iki delikten geçirmesiyle oluşan kıyafette fenomen ismin göğüsleri ve vücudunun birkaç başka noktasını açıkta bırakan delikler yer alıyordu. Yoldan geçenlerin kendisine dokunmasına izin veren uygulamanın sonrada olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

    Ain'i görmek için toplanan kalabalığı dağıtmak için polis ekiplerinin gelmesi üzerine fenomen isim duruma tepki göstererek, "Sahte göğüslerim yok. Meme ameliyatı olmadım. Bu ifade özgürlüğüdür. Uygunsuz teşhirden dolayı suçlanmam gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Güney Kore
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