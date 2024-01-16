Sosyal medya fenomeni çırılçıplak sokak ortasında dolaştı! Yabancıların dokunması için göğüs deliklerini açtı... Herkesi şoke etti

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Ain, yoldan geçenlerin göğüslerine dokunmasına izin verdiği bir kostümle viral olmayı başardı. Güney Kore'nin Hongdae sokaklarını birbirine katan uygulamasında Ain, kostümünü ise 'Melek kutusu' olarak isimlendirmeyi seçti. Ancak fenomen ismin seçtiği yöntem pek çok kişi tarafından uygunsuz olarak nitelendirildi.

