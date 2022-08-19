Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez ten rengi elbisesiyle takipçilerini şaşırttı! “Çıplak zannettim”

Geçtiğimiz aylarda Şili'nin en üst düzey futbol ligi olan Liga Chilena de Fútbol: Primera División'da mücadele eden Club Deportivo O'Higgins'i satın almaya karar verdiğini duyuran Chavez, ihtiyacı olan parayı ise yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satarak kazanacağını açıklamıştı. Instagram'da 16 milyonun üzerinde takipçisi olan model, sosyal medyadan ten rengindeki bir elbisesiyle çekilen pozlarını yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YORUM YAPTI

Chavez’in Meksika’nın Tulum şehrinde çekilen cesur pozlarına başta takipçileri olmak üzere pek çok ünlü isim de yorum yaptı. Dasha Mart, Nina Serebrova, Dajana Gudic ve Gabriela Gonzalez gibi ünlü isimler Chavez’in güzelliğini öven iltifat dolu yorumlar yaptı.