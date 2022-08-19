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Sosyal medya fenomeni Daniella Chavez ten rengi elbisesiyle takipçilerini şaşırttı! “Çıplak zannettim”

19.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Daniella Chavez, sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı. Meksika'dan Televisa Deportes'in eski sunucusu olan ve şu sıralar modellik yapan Daniella Chavez’in ten rengi elbisesiyle verdiği pozları sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Şili'nin en üst düzey futbol ligi olan Liga Chilena de Fútbol: Primera División'da mücadele eden Club Deportivo O'Higgins'i satın almaya karar verdiğini duyuran Chavez, ihtiyacı olan parayı ise yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sitede seksi fotoğraf ve videolarını satarak kazanacağını açıklamıştı. Instagram'da 16 milyonun üzerinde takipçisi olan model, sosyal medyadan ten rengindeki bir elbisesiyle çekilen pozlarını yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YORUM YAPTI

Chavez’in Meksika’nın Tulum şehrinde çekilen cesur pozlarına başta takipçileri olmak üzere pek çok ünlü isim de yorum yaptı. Dasha Mart, Nina Serebrova, Dajana Gudic ve Gabriela Gonzalez gibi ünlü isimler Chavez’in güzelliğini öven iltifat dolu yorumlar yaptı.
Kıyafetine anlam veremediğini ifade eden bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Çıplak zannettim” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise elbisenin renginin fenomen isme yakışmadığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
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