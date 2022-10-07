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  4. Sosyal medya fenomeni Francia James yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

Sosyal medya fenomeni Francia James yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

07.10.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James, sosyal medya hesaplarından birbirinden cesur paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada 11.3 milyon takipçisi bulunan fenomen isim yaz tatilinin bitmediğini adeta kanıtladı. Ten rengi ıslak bikinisiyle havuzun içinden çekilen pozlarını paylaşan James hayranlarından tam not aldı.

Birçok insan için yaz sezonu bitmiş olabilir ancak sosyal medya fenomeni Francia James resmen mevsimlere meydan okudu. Tatilinden çekilen pozlarını paylaşan James, ten rengi bikinisiyle sudan yeni çıkan fotoğraflarını yayınladı. Bikinisinin üstü küçük gelen James gönderisine, “İyi günler” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN İLTİFAT YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları James’in paylaşımının sonrasında ne kadar harika göründüğünü anlatmak için adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Kesinlikle harika kızım” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu fotoğraflar beni kendime getirdi” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Francia James
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