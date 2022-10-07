Sosyal medya fenomeni Francia James yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

Birçok insan için yaz sezonu bitmiş olabilir ancak sosyal medya fenomeni Francia James resmen mevsimlere meydan okudu. Tatilinden çekilen pozlarını paylaşan James, ten rengi bikinisiyle sudan yeni çıkan fotoğraflarını yayınladı. Bikinisinin üstü küçük gelen James gönderisine, “İyi günler” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları James’in paylaşımının sonrasında ne kadar harika göründüğünü anlatmak için adeta yorum bölümüne akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderisine, “Kesinlikle harika kızım” notunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu fotoğraflar beni kendime getirdi” dedi.