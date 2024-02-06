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    4. Sosyal medya fenomeni Holly Jane yine rahat durmadı! Mağazanın ortasında yaptığı hareket gündem oldu... Çevresindekilere aldırmadı

    Sosyal medya fenomeni Holly Jane yine rahat durmadı! Mağazanın ortasında yaptığı hareket gündem oldu... Çevresindekilere aldırmadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    06.02.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya fenomeni Holly Jane yaptığı her paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bir mağazada pantolonunu indirerek iç çamaşırını gösteren fenomen isim bu hareketini adeta bir gelenek haline getirdi. Jane bu kez de başka bir mağazada aynı hareketi yaptı.

    39 yaşındaki Amerikalı sosyal medya fenomeni Holly Jane bir mağazada reyonlar arasında yürüyüş yaptığı sırada birden pantolonunu aşağıya indirerek iç çamaşırını gösterdi. Mavi bir bluz ve koyu yeşil renkli bir altla mağaza reyonları arasında umursamaz bir tavırla hareket eden Jane kırmızı iç çamaşırını gösterdi. Fenomen ismin diğer müşterilere aldırış etmeden yaptığı hareketi gündem oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgi gösterdiği paylaşımında Jane'in hareketi olay oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü, "Buna gerçekten bir anlam veremedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Diğer insanları umursamamış" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen
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