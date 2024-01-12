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    4. Sosyal medya o paylaşımla çalkalanıyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' paylaşımını geçerek rekor kırdı

    Sosyal medya o paylaşımla çalkalanıyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Öndeyiz' paylaşımını geçerek rekor kırdı

    12.01.2024 17:34 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya o paylaşımı konuşuyor! Yeni adı X olan sosyal medya platformu Twitter’da bir kullanıcının paylaştığı gönderi 130 milyon gösterim alarak Türkiye’de en çok gösterim alan gönderi oldu. Bir önceki rekor ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs akşamı attığı 'Öndeyiz' yazılı tweet'e aitti.

    Sosyal medya, yeni ismi X olan sosyal medya platformu Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı "Hayatınız boyunca sizi en derinden yaralayan olay neydi?" yazılı paylaşımla çalkalanıyor.


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    Paylaşımda 2009 yapımı yerli bir film olan "Nefes Vatan Sağolsun" filminden bir sahne de yer alıyor.

    Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, bu gönderiyi alıntılayarak ya da altına yorum yaparak kendi hayatlarından onları yaralayan anları yazdı.

    Kullanıcının paylaştığı söz konusu tweet 130 milyon gösterim aldı. Böylece Türkiye'de en çok gösterim alan gönderi oldu.

    Bir önceki rekor ise Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs 2023 akşamı paylaştığı "Öndeyiz" yazılı paylaşıma aitti.

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