Sosyal medya onların yaşam tarzını konuşuyor! "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum"

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde bir sosyal medya kullanıcısı, "Uzun zamandır gördüğüm en sevimli ve en ilham verici şey" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dürüst olmak gerekirse siz ve aileniz mükemmelsiniz" yorumunu ekledi.