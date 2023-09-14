Sosyal medya onların yaşam tarzını konuşuyor! "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum"

TikTok'ta "Thesimplefolk" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Bohannah ve Tye Gerritsen çifti göçebe hayat tarzı deneyimleri sayesinde popüler olmayı başardı. 2018 yılında "Sunny (Güneş)" adını verdikleri karavanla 3 çocuklarıyla birlikte yola çıkan çift 1 yıllık macera dolu bir seyahate başladı.
TikTok'ta 50 bin takipçisi bulunan çift paylaşımlarını "Bir yıllığına çadırda yaşar mısınız? Bu bölümden sonra hemen hemen her şeyi birlikte aşabileceğimizi düşünüyorum" notunuyla yapmaya başladı.
Sahilde kendilerine ait bir yaşam anı kuran Bohannah TikTok'tan yaşam deneyimini ise "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum. Bu gerçekten ilham verici bir tecrübe" notuyla anlattı.
Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde bir sosyal medya kullanıcısı, "Uzun zamandır gördüğüm en sevimli ve en ilham verici şey" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dürüst olmak gerekirse siz ve aileniz mükemmelsiniz" yorumunu ekledi.