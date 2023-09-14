Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Seyahat
    4. Sosyal medya onların yaşam tarzını konuşuyor! "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum"

    Sosyal medya onların yaşam tarzını konuşuyor! "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum"

    14.09.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Avustralyalı Bohannah ve Tye Gerritsen çifti alışılmadık yaşam tarzları sayesinde kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. 32 yaşındaki Bohannah ve 35 yaşındaki eşi Tye karavanla seyahat ediyor ve çoğunlukla 3 çocuklarıyla birlikte çadırda yaşıyorlar. Çiftin hayat tarzlarına ilişkin yaptıkları paylaşımlar TikTok'ta bir anda popüler olmalarını sağladı.

    TikTok'ta "Thesimplefolk" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Bohannah ve Tye Gerritsen çifti göçebe hayat tarzı deneyimleri sayesinde popüler olmayı başardı. 2018 yılında "Sunny (Güneş)" adını verdikleri karavanla 3 çocuklarıyla birlikte yola çıkan çift 1 yıllık macera dolu bir seyahate başladı.

    TikTok'ta 50 bin takipçisi bulunan çift paylaşımlarını "Bir yıllığına çadırda yaşar mısınız? Bu bölümden sonra hemen hemen her şeyi birlikte aşabileceğimizi düşünüyorum" notunuyla yapmaya başladı.

    Sahilde kendilerine ait bir yaşam anı kuran Bohannah TikTok'tan yaşam deneyimini ise "Kocam ve 3 çocuğumla bir çadırda yaşıyorum. Bu gerçekten ilham verici bir tecrübe" notuyla anlattı.

    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde bir sosyal medya kullanıcısı, "Uzun zamandır gördüğüm en sevimli ve en ilham verici şey" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Dürüst olmak gerekirse siz ve aileniz mükemmelsiniz" yorumunu ekledi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok karavan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Ayrılığı hazmedemeyen eski sevgili silahına sarıldı! Mucize eseri kurtuldu

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

    Canlı yayında muhabiri taciz etti! Savunması "pes" dedirtti

    Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

    Sırra kadem bastı! Ailesi falcıya gidince ortalık iyice karıştı

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.