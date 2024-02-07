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    4. Sosyal medyada 'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna cevap verdi! "İlk 1 ay yaşamayın"

    Sosyal medyada 'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna cevap verdi! "İlk 1 ay yaşamayın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    Dubai'de yaşayan bir Türk'ün sosyal medya üzerinden cinsellik sorusuna verdiği cevap gündem oldu. Takipçilerinin kendisine gönderdiği soruları cevaplayan genç kadının, 'İlk 1 ay cinsellik yaşayın' tavsiyesi çok konuşuldu.

    Dubai'de yaşayan bir Türk sosyal medya kullanıcısının Instagram hesbaı üzerinden hayranlarının sorularına cevap verdiği anlar viral oldu. Genç kadın takipçilerinin 'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna verdiği cevapla çok konuşuldu.

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    Özellikle ilk 1 ay cinsellik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan genç kadın, "Cinsellik yaşayan kesim için cevap veriyorum. Normal bir şey bu arkadaşlar siz yaşamıyorsunuz diye insanları yargılamayın. Bence ilk 1 ay cinsellik yaşayın. Gezin, dolaşın, tanıyın. Seni bir çıkartıp yemeğe götürsün. Seni bir etkilemeye çalışsın. 1 ay boyunca her şeyi hızlı bir şekilde yapmayın. 'Sen yapmazsan başkasına giderim' diyorsa gitsin. Gerçekten adam seni seviyorsa bekler. Sana sormaz bile zaten anlık gelişir" dedi.

    Sosyal medya kullanıcısının sözleri tepkilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadını haklı bulduklarını söylerken bazıları ise eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de hemen olmayın diyor. 1 ay hemen değil mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kesinlikle evlilikte olmalı" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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