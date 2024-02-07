Sosyal medyada 'Cinsellik sence ilişkide ne zaman olmalı' sorusuna cevap verdi! "İlk 1 ay yaşamayın"

Özellikle ilk 1 ay cinsellik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan genç kadın, "Cinsellik yaşayan kesim için cevap veriyorum. Normal bir şey bu arkadaşlar siz yaşamıyorsunuz diye insanları yargılamayın. Bence ilk 1 ay cinsellik yaşayın. Gezin, dolaşın, tanıyın. Seni bir çıkartıp yemeğe götürsün. Seni bir etkilemeye çalışsın. 1 ay boyunca her şeyi hızlı bir şekilde yapmayın. 'Sen yapmazsan başkasına giderim' diyorsa gitsin. Gerçekten adam seni seviyorsa bekler. Sana sormaz bile zaten anlık gelişir" dedi.