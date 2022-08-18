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Sosyal medyada gündem oldular! “Bebeğimiz yanımızdayken dünya turu yapmak için her şeyimizi sattık”

18.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan Chloe ve Jordan Egbert çifti, dünyadaki her ülkeyi görme arzusuyla radikal bir karar verdi. 2019 yılının başında tahmini 62 bin dolarlık dünya turunu finanse etmek için işlerini bırakan ve bütün mal varlıklarını satan çift, oğullarını da yanlarına alarak benzersiz bir maceraya adım attı.

Maceraperest Chloe ve Jordan Egbert çifti, 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki evlerinden Avrupa’ya doğru yola çıktı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte seyahat kısıtlamaları onlara engel olmadan önce ikili, sekiz ayrı kıtayı keşfe başladı. Koronavirüsle birlikte Hawai’ye yerleşen ikili Şubat 2021 yılının Şubat ayında oğulları Lennon’u kucaklarına aldı. Egbert çifti yeni doğan bebeklerini de yanlarına alarak 2021 yılının Eylül ayında dünya turu macerasında kaldıkları yerden devam etti. Seyahatlerinin detaylarını sosyal medyadan paylaşan aile kısa sürede viral olmayı başardı.

“ÇOĞU YETİŞKİNDEN DAHA FAZLA YERE GİTTİ”

28 yaşındaki Chloe, South West Haber Servisi'ne “Kendi geleceğimizin kontrolünü elimize almak istedik. Amacımız her ülkeyi ziyaret etmek. Şimdiye kadar 106 ülkeye ulaştık ve gidecek 89 ülke daha var” dedi.
Seyahatleri sırasında gördüğü 106 ülkeden en fazla Yeni Zelanda’yı sevdiğini dile getiren Chloe, “Yeni Zelanda çok rahat ve güzel bir ülke. Günün birinde oraya taşınmayı düşünebiliriz” diye konuştu.
Henüz 1 yaşında olan bebekleri Lennon’un çoğu yetişkinden daha fazla yer gördüğünü ifade eden Chloe, “Önümüzdeki hafta Manaco’ya gidiyoruz. Lennon’un pasaportunda çoğu yetişkinden daha fazla damga var. Bir bebekle seyahat etmeye alışmak zamanımızı aldı ama hayallerimizi askıya almak istemedik” ifadelerini kullandı.
Seyahatlerine ilk olarak kendi mal varlıklarını satarak başladıklarını dile getiren çift, şimdilerde ise popüler sosyal medya içerikleri sayesinde gelen sponsorluk anlaşmalarıyla gelir elde etmeyi başardı.
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Anahtar Kelimeler:
Dünya seyahat
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