Sosyal medyada sütyen tartışması! Pucca: Sütyenim bile yok...

Sütyen takıp takmamak uzun yıllardır kadınlar arasında konuşulan bir konu. Ünlü kadınlar da zaman zaman "Sütyene hayır" paylaşımları yaparak dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde Kendall Jenner sütyensiz seçimleriyle topa bile tutuluyor.

Sütyen tartışması sosyal medyada da alevlendi. Ecem Taşer isimli sosyal medya kullanıcısı 5 yıldır sütyen kullanmadığını ve bunun sağlıklı olduğunu söyleyen bir video paylaştı.

Bir doktor kontrolü sırasında sütyen takmaktan vazgeçtiğini, doktorunun da sütyen takmadığını ve bunun sağlıklı olduğunu söylemesi sonrası tepki gören genç kadına destek mesajları geldi.

Sosyal medya fenomeni Pucca da bir paylaşım yaptı. Pucca paylaşımında "Emzirme bittikten sonra bir daha sütyen takmadım sütyenim bile yok beyaz tişört giyeceksem bant yapıştırıyorum onu da yapmam da meme ucu görünce krize girenler var diye sanki ben bilmiyormuşum gibi uyarıyorlar. Sütyen bir insanlık suçudur ileride sütyen de korseler gibi tarihte yerini alacak" dedi.

