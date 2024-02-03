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    4. Spor salonunda tercih ettiği kıyafeti tartışmalara neden oldu! Çıplak zannettiler... Ten rengi taytıyla spor yaptığı anları paylaştı

    Spor salonunda tercih ettiği kıyafeti tartışmalara neden oldu! Çıplak zannettiler... Ten rengi taytıyla spor yaptığı anları paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 07:50 | Son Güncelleme:
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    36 yaşındaki Meksikalı Barbara de Regil, ten rengi bir tayt tercih ederek spor yaptığı anları sosyal medyadan paylaşınca olay yaratmayı başardı. Regil'in dizinin biraz üzerinde biten şort şeklindeki taytını görenler duruma anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Regil'in çıplak olduğunu dahi iddia etti.

    Sosyal medyada 8.8 milyon takipçisi bulunan Meksikalı yıldız Instagram hesabından hayranları için "Serseri rutin" notuyla bir spor videosunu paylaştı.

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    Tüm antrenmanı boyunca kıyafet giymesine rağmen Regil'in kombin seçimi hiçbir şey giymiyormuş gibi görünmesine neden oluyordu. Hayranları güzel ismi ilk başta kıyafetsiz zannetse de yanlış anlaşılma kısa sürede çözüldü.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Regil'i kıyafet seçimi konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Antrenman çok iyi ancak bir dahakine kıyafet seçimi konusunda daha dikkatli olmalısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafetinin olmadığını düşündüm" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    spor sosyal medya
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