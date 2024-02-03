Spor salonunda tercih ettiği kıyafeti tartışmalara neden oldu! Çıplak zannettiler... Ten rengi taytıyla spor yaptığı anları paylaştı

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Regil'i kıyafet seçimi konusunda uyardı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Antrenman çok iyi ancak bir dahakine kıyafet seçimi konusunda daha dikkatli olmalısın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafetinin olmadığını düşündüm" yorumunu yaptı.