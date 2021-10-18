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Squid Game VIP'lerinin hayvan maskeleri ne anlama geliyor?

18.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in tüm dünyada dillerden düşmeyen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'de oyunları izleyen ve para ödülünün finansörlüğünü yapan VIP'lerin taktığı birbirinden farklı maskelerin anlamları var.

Peki nedir bu maskeslerin anlamları?

İşte cevabı...

SQUİD GAME VIP'LERİNİN HAYVAN MASKELERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Independent Türkçe'nin haberine göre Squid Game'in gerçeküstü hayvan maskeleri, VIP'lerin ölümcül oyunlara insanlık dışı bakışlarını ima edecek biçimde tasarlandı. Maskeler aynı zamanda altından yapılmış olmaları nedeniyle güç ve zenginliği temsil ediyor.
Bununla birlikte bazı hayvan maskelerinin daha derin anlamları olabilir. Örneğin geyik bazı bölgelerde şamanları cennete götüren ilahi hayvanlar olarak kabul ediliyor. Bu da maskeyi takan kişinin dini veya manevi bir lider olduğu anlamına gelebilir.
Öte yandan kaplan maskesi Güney Kore'nin simgelerinden biri olarak görülen Sibirya kaplanına atıf içeriyor ve muhtemelen bir siyasetçiye ait.
Boğanın finans sektöründe yaygın kullanılan sembollerden biri olması nedeniyle bağa maskesinin bir borsacıya ait olabileceği düşünülüyor.
Daha sonra Oh Il-nam olduğu ortaya çıkan VIP'ninse baykuş maskesi takması onun zekasına bir göndermeyi barındırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
maske
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