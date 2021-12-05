Stres çağımızın sorunlarının başında geliyor ve dünya çapında birçok insan stresle boğuşuyor. Stresli kişilerde kalp atışında hızlanma, kan basıncında artış ve bir tür damar sertleşmesi olarak bilinen “aterosklerozis” hastalığı gelişebiliyor. Peki stresten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte stresi yok etmenin yolları!

STRESTEN KURTULMANIN YOLLARI

HIZLI KARAR VERMEYİN Sizi sinirlendiren olaylar karşısında hızlı karar vermekten kaçının. Aradan vakit geçmesini bekleyin ve sinirleriniz yatıştığında karar verin. Böylece duygusal bir karar vermemiş ve bunun sonucunda yaşayacağınız stresten kurtulmuş olursunuz.

NEGATİF DÜŞÜNCELERDEN ARININ Kendinizi yargılamayın, suçlamayın. Negatif düşüncelerden arınmak için meditasyona başlayabilir veya olumlama yapabilirsiniz.

STRES ÜZERİNE FAZLA DÜŞÜNMEYİN Yaşadığınız kötü olayların üzerinde fazla düşünmemek de stresin azalması için bir seçenek. Özellikle geçmiş ve artık kontrol edemeyeceğiniz olaylar üzerine kafa yormayın.

DOĞADA VAKİT GEÇİRİN Doğanın insan sağlığına birçok faydası var. Vakit buldukça doğada vakit geçirmek stresi azaltır.