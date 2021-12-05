Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Stresten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte stresi yok etmenin yolları!

Stresten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte stresi yok etmenin yolları!

05.12.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stresin yalnızca psikolojik yan etkileri olduğu düşünülse de bu yanlıştır. Stres hem psikolojik hem de fiziksel olarak bireyi yıllar içinde oldukça yorar, yıpratır. Ancak stresi azaltmanın hatta ondan kurtulmanın birden fazla yolu bulunuyor.

Stres çağımızın sorunlarının başında geliyor ve dünya çapında birçok insan stresle boğuşuyor. Stresli kişilerde kalp atışında hızlanma, kan basıncında artış ve bir tür damar sertleşmesi olarak bilinen “aterosklerozis” hastalığı gelişebiliyor. Peki stresten nasıl kurtulabilirsiniz? İşte stresi yok etmenin yolları!

STRESTEN KURTULMANIN YOLLARI

HIZLI KARAR VERMEYİN

HIZLI KARAR VERMEYİN
Sizi sinirlendiren olaylar karşısında hızlı karar vermekten kaçının. Aradan vakit geçmesini bekleyin ve sinirleriniz yatıştığında karar verin. Böylece duygusal bir karar vermemiş ve bunun sonucunda yaşayacağınız stresten kurtulmuş olursunuz.

NEGATİF DÜŞÜNCELERDEN ARININ

NEGATİF DÜŞÜNCELERDEN ARININ
Kendinizi yargılamayın, suçlamayın. Negatif düşüncelerden arınmak için meditasyona başlayabilir veya olumlama yapabilirsiniz.

STRES ÜZERİNE FAZLA DÜŞÜNMEYİN

STRES ÜZERİNE FAZLA DÜŞÜNMEYİN
Yaşadığınız kötü olayların üzerinde fazla düşünmemek de stresin azalması için bir seçenek. Özellikle geçmiş ve artık kontrol edemeyeceğiniz olaylar üzerine kafa yormayın.

DOĞADA VAKİT GEÇİRİN

DOĞADA VAKİT GEÇİRİN
Doğanın insan sağlığına birçok faydası var. Vakit buldukça doğada vakit geçirmek stresi azaltır.

DERİN VE RİTMİK NEFES ALIN

DERİN VE RİTMİK NEFES ALIN
Stresi azaltmanın bir yolu da doğru nefes almak. Stres önleyici soluma derin ve düzenlidir, nefesin alınışı ve verilişi aşağı yukarı aynı uzunluktadır. Soluma duygusal, fiziksel ve zihinsel enerjiyi artırır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
anksiyete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Fulya Öztürk neden yok?

Fulya Öztürk neden yok?

Bu göz hilesi erkekleri aşık ediyor! Herkes deniyor

Bu göz hilesi erkekleri aşık ediyor! Herkes deniyor

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

Evlendiği seks bebeği kırılmıştı! Bu sefer balayından paylaştı

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medyada olay yarattı

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Kuru saçları kendine getiren bakım tüyoları ve ürünler

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

Hamile olduğunu doğumdan 50 dakika önce öğrendi

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

İç çamaşırları tarih oluyor! Dekoltenin şekli değişti

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.