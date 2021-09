Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak? Survivor All Star 2022 kadrosu belli oldu mu?

Survivor 'ın başlayacağı tarih merak ediliyor. Önümüzdeki yıl Survivor All Star olarak ekranlara gelecek olan yarışmada şu an için iki yarışmacı belli olmuş durumda. Peki Survivor All Star 2022 ne zaman başlayacak?

BARIŞ YAĞCI VE ALEYNA KALAYCIOĞLU YER ALABİLİR

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve reyting rekorları kıran yarışmanın bu yıl All Star konseptinde olacağı ve önceki yarışmaların başarılı isimlerinin katılacağı bilinmekte. Bu kapsamda şu an için iki Survivor All Star 2022 yarışmacısı belli oldu. Basın mensuplarına açıklama yapan Barış Yağcı, Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alacağını ifade etmişti. Daha sonra yarışmanın ikinci yarışmacısının Aleyna Kalaycıoğlu olduğu iddia edildi.