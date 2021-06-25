MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da geçen sene kim kazandı? İşte Survivor şampiyonları..

Survivor'da geçen sene kim kazandı? İşte Survivor şampiyonları..

25.06.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam final heyecanı yaşanacak. Dün yapılan yarı finalde aldıkları SMS oyları ile finalist olan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz arasında bu akşam şampiyonluk yarışı olacak. İzleyici tarafından kimin şampiyon olacağı merak edilirken, tüm Survivor şampiyonlarını haberimizde derledik. Peki Survivor'da geçen sene kim kazandı? İşte ayrıntılar...

Sevilen yarışma Survivor'da 2021 sezonunun finali bu akşam gerçekleşecek. Yıllardır ekranlarda izlenme rekorları kıran yarışmada her yıl bir şampiyon çıkarken, bu yılın şampiyonu merak edilemeye başlandı. Yiğit Poyraz mı, yoksa İsmail Balaban mı 2021 şampiyonu olacak heyecanla bekleniyor. Peki Survivor'da geçen sene kim kazandı? İşte Survivor şampiyonları...

İşte Survivor şampiyonları..

Dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor, Türkiye'de 2015 yılından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Her yıl takımın ter döktüğü yarışmada geçen yılın birincisi Cemal Can Canseven olmuştu. İşte Survivor'un geçmişten günümüze tüm şampiyonları..

UĞUR PEKTAŞ

UĞUR PEKTAŞ
Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği karakter ile tanınan oyuncu Uğur Pektaş ülkemizde düzenlenen ilk Survivor'a katılmış v ehünerlerini sergileyerek şampiyon olmuştu.

DERYA DURMUŞLAR

DERYA DURMUŞLAR
Survivor Türkiye – Yunanistan’da Türkiye birincisi olan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu ilçesinde geçirdiği motosikleti kazasında yaşamını yitirdi.

TANER ÖZDEŞ

TANER ÖZDEŞ
20007 yılında Aslanlar-Kanaryalar takımı olarak düzenlenen yarışmada Kanaryalar takımında yer alan ve şampiyonluk elde eden Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak eski formunda değildi.

MERVE OFLAZ

MERVE OFLAZ
Survivor Türkiye'nin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Merve Oflaz adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Oflaz, yarışmadan sonra dizilerde boy göstermeye başladı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı İsmail Balaban
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

İngiliz bakan açıklama yaptı: Mesafe kurallarını ihlal ettim

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

Ünlü avukatın sır ölümü! Olayla ilgili yeni gelişme

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Erdoğan'dan 'erken seçim' açıklaması

Müsilaja daldı, denizin üstü de altı da içleri acıttı!

Müsilaja daldı, denizin üstü de altı da içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Bu kaçıncı skandal? Üçlü ilişkiye girdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Alişan'ı yıkan haber! Entübe edildi

Kocam yokken onunla yatıyorum

Kocam yokken onunla yatıyorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.