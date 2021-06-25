Sevilen yarışma Survivor'da 2021 sezonunun finali bu akşam gerçekleşecek. Yıllardır ekranlarda izlenme rekorları kıran yarışmada her yıl bir şampiyon çıkarken, bu yılın şampiyonu merak edilemeye başlandı. Yiğit Poyraz mı, yoksa İsmail Balaban mı 2021 şampiyonu olacak heyecanla bekleniyor. Peki Survivor'da geçen sene kim kazandı? İşte Survivor şampiyonları...

İşte Survivor şampiyonları..

Dünyanın en zor yarışması olarak bilinen Survivor, Türkiye'de 2015 yılından bu yana yayınlanmaya devam ediyor. Her yıl takımın ter döktüğü yarışmada geçen yılın birincisi Cemal Can Canseven olmuştu. İşte Survivor'un geçmişten günümüze tüm şampiyonları..

UĞUR PEKTAŞ Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği karakter ile tanınan oyuncu Uğur Pektaş ülkemizde düzenlenen ilk Survivor'a katılmış v ehünerlerini sergileyerek şampiyon olmuştu.

DERYA DURMUŞLAR Survivor Türkiye – Yunanistan’da Türkiye birincisi olan Derya Durmuşlar, 2011 yılında Gelibolu ilçesinde geçirdiği motosikleti kazasında yaşamını yitirdi.

TANER ÖZDEŞ 20007 yılında Aslanlar-Kanaryalar takımı olarak düzenlenen yarışmada Kanaryalar takımında yer alan ve şampiyonluk elde eden Özdeş, All-Star'a da katılmış ancak eski formunda değildi.