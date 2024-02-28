Survivor'da Sema ile kavga eden Pınar Saka'nın eşi ve kardeşi en sonunda patladı

Pınar'ın üstüne gidilmesiyle ilgili eşi ve kardeşi sessizliklerini bozdu. Kardeşi Hakan Saka yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Belli bir kesim hariç bütün ülke bir olmuş. Sosyal medyada etkileşim uğruna televizyonda bir kadına atılan tekmelere, yumruklara gülüyor. Sesimizi çıkarmayalım dedik ama sustukça yemediğimiz hakaret, küfür kalmadı ve sabrımız taştı. Bu konuyla eğlenen, 'oh iyi olmuş' diyen istisnasız herkes Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri olan 'Kadına şiddeti' şu anda alenen destekliyor."





