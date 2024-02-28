Survivor'da Sema ile kavga eden Pınar Saka'nın eşi ve kardeşi en sonunda patladı

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da sular durulmuyor. Son olarak yarışmaya Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu.
Survivor All Star'da bu yıl tansiyon hiç düşmüyor. Adaya yedeklerden gelen Sema Aydemir'le geldiği günden beri bir türlü anlaşamayan Pınar birbirine girmişti.
Pınar, Sema'nın kardeşi Seda'yı sürekli savunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda araya diğer yarışmacılar girmişti. Çığlık seslerinin yükselmesi herkesi şoke etmişti.
Büyük bir kavgaya dönüşen olayın ardından Sema diskalifiye edilmiş, tahrik ettiği gerekçesiyle de Pınar'a pek çok yorum yapılmıştı.
Pınar'ın üstüne gidilmesiyle ilgili eşi ve kardeşi sessizliklerini bozdu. Kardeşi Hakan Saka yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Belli bir kesim hariç bütün ülke bir olmuş. Sosyal medyada etkileşim uğruna televizyonda bir kadına atılan tekmelere, yumruklara gülüyor. Sesimizi çıkarmayalım dedik ama sustukça yemediğimiz hakaret, küfür kalmadı ve sabrımız taştı. Bu konuyla eğlenen, 'oh iyi olmuş' diyen istisnasız herkes Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri olan 'Kadına şiddeti' şu anda alenen destekliyor."
Saka, "Empati yapamayacak kadar insanlıktan çıktığınız bildiğim için umarım bir gün çekirdek ailenizden birisi bunu yaşar da Pınar Saka'nın ailesinin ve sevenlerinin neler hissettiğini anlarsınız. Son olarak bu durumu meşrulaştırmaya çalışan herkesin attığı twit ve yorum inceleme altına alınıyor. Yazık bu millete" dedi.