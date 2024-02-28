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Sema Aydemir'in diskalifiyesinden sonra Birsen Bekgöz kendini tutamadı! Pınar Saka hakkında olay iddia! 'Dopingli çıktığın için...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.02.2024 10:44
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Survivor All Star'da bu sezon kaos hiç bitmiyor. Son olarak Pınar ile kavga eden Sema Aydemir fiziksel temas uygulayınca programdan diskalifiye edildi. Sema Aydemir'in diskalifiyesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Birçok isimden destek geldi. Bunlardan biri de 2012 Olimpiyatlarında Sema ve Pınar'la birlikte yarışan eski Survivor yarışmacısı ve atlet Birsen Bekgöz oldu. Bekgöz'un Pınar hakkındaki iddiaları olay oldu.

Sema Aydemir'in diskalifiyesinden sonra Birsen Bekgöz kendini tutamadı! Pınar Saka hakkında olay iddia! 'Dopingli çıktığın için...'

Bu sezon büyük bir heyecanla izlediğimiz Survivor All Star'da sular durulmuyor. Son olarak yarışmaya Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurmuştu. Pınar'ın sözlerine dayamayan Sema fiziksel temasta bulunmuş ve yarışmadan diskalifiye edilmişti.

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Sema Aydemir diskalifiyesinden sonra birçok isimden destek mesajı geldi ve Acun Ilıcalı'nın kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Sosyal medyada Pınar'ın da diskalifiye edilmesi gerektiğine dair yorumlar yapıldı.

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BOMBA İDDİA...

Konuya dair en dikkat çekici yorumu ise 2012 Olimpiyatları'nda Sema ve Pınar ile birlikte yarışan eski Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz yaptı.

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Bekgöz; 'Sema'nın elenmesine çok üzüldüm. Pınar'ın çok kışkırtması sonucu neler oldu neler. Kurnazlar karşı tarafı kışkırtmaya çalışır. Pınar zaten bilenip gitmiş ve sonucunda da büyük bir enerji patlaması oldu' dedi.

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'DOPİNGLİ ÇIKTIĞIN İÇİN'

Bekgöz sözlerine; 'Kendi doğrularını kaybetmiş olanlar 'Pınar Saka' kendilerini çamura batmış olarak bulurlar. 400m Türkiye Rekoru Benim diye dolaşıyorsun. İnsanlara göz göre göre yalan söylüyorsun! 400m rekorun dopingli çıktığın için iptal edildi ve eski rekortmen olarak bana iade edildi' dedi.

Birsen Bekgöz'ün bu iddiası sosyal medyada büyük ses getirdi.

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survivor Birsen Bekgöz Sema Aydemir pınar saka Pınar
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