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Survivor'da yer yerinden oynadı! Turabi eleme adayı olarak Acun Ilıcalı'nın adını yazdı: Çok kötü azarlıyorsun

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 07:20 | Son Güncelleme:
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dakikalar yaşandı. Bu sene SMS oylamasının olmadığı Survivor'da adada kalma mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Turabi, bir önceki bölümde konseydeki davranışları nedeniyle Acun Ilıcalı'dan azar işitmişti. Turabi bu azar üzerine eleme adayı olarak bakın kimi yazdı. O anlar herkesi çok şaşırttı.

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yanda da kavgalar ve kaoslar sürüyor. Survivor'ın en çok konuşan ve konuşulan yarışmacısı Turabi de her davranışıyla gündem olmaya devam ediyor.

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SURVIVOR'DA YER YERİNDEN OYNADI

Turabi bu defa herkesi şaşırtan bir hamlede bulundu. Bir önceki bölümde konseydeki davranışları nedeniyle Acun Ilıcalı'dan azar işiten Turabi eleme konseyinde beklenmedik bir isim yazdı.

'Sürekli bana kızıyorsun çok kötü azarlıyorsun moralim bozuluyor sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. Bu yüzden sana bir şiir yazdım' diyen Turabi kendince bir şiirle birlikte konseyde eleme adayı olarak yazdığı ismi açıkladı.

Turabi, "Böyle giderse küseceğim." diyerek Acun Ilıcalı'nın ismini gösterdi. Ancak ismi 'Atmıyorum kovulmak istemiyorum şimdi' diyerek kenara bıraktı.

Turabi'nin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Turabi'nin o anlarına sosyal medyada; 'Kendini ne sanıyorsun', 'Patron tabii Acun', 'Başka bir boyutta bu adam ya' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor turabi ele
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