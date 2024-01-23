Survivor'da yer yerinden oynadı! Turabi eleme adayı olarak Acun Ilıcalı'nın adını yazdı: Çok kötü azarlıyorsun

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ederken bir yanda da kavgalar ve kaoslar sürüyor. Survivor'ın en çok konuşan ve konuşulan yarışmacısı Turabi de her davranışıyla gündem olmaya devam ediyor.
'Sürekli bana kızıyorsun çok kötü azarlıyorsun moralim bozuluyor sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. Bu yüzden sana bir şiir yazdım' diyen Turabi kendince bir şiirle birlikte konseyde eleme adayı olarak yazdığı ismi açıkladı.
Turabi'nin o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Turabi'nin o anlarına sosyal medyada; 'Kendini ne sanıyorsun', 'Patron tabii Acun', 'Başka bir boyutta bu adam ya' gibi yorumlar yapıldı.