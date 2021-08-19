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Survivor Tuğba Melis Türk bakın şimdi ne yapıyor

19.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci olan ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor'a 2020 sezonuna ünlüler takımında katılmıştı. Ancak çok geçmeden yarışmaya veda etmişti. Melis Türk yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı, senaryosunun ise Murat Gürvardar tarafından kaleme alındığı "Oluversin Gari" film serisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

30 yaşındaki ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 yarışmasına "Ünlüler" takımında katılmıştı. Ancak gerekli performansı gösteremeyen Tuğba Melis Türk, kısa zamanda Survivor 2020'ye veda etmişti. Ünlü oyuncu "Oluversin Gari" film serisinin oyuncu kadrosunda rol aldı. İşte merak edilenler...

TUĞBA MELİS TÜRK BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR

Ekranların tanınan yüzü Tuğba Melis Türk, birçok projede yer almasının yanı sıra Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci olmuştu.
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'ye katılan Türk, çok geçmeden adaya veda etmişti.
Tuğba Melis Türk "Oluversin Gari" serisiyle ekranlarda yerini alan, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?
7 Eylül 1990 Sofya doğumlu Tuğba Melis Türk 30 yaşında Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan Türk Best Model of Turkey 2011 birincisi seçildi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Tuğba Melis Türk
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