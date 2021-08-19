Survivor Tuğba Melis Türk bakın şimdi ne yapıyor

30 yaşındaki ünlü oyuncu Tuğba Melis Türk, Survivor 2020 yarışmasına "Ünlüler" takımında katılmıştı. Ancak gerekli performansı gösteremeyen Tuğba Melis Türk, kısa zamanda Survivor 2020'ye veda etmişti. Ünlü oyuncu "Oluversin Gari" film serisinin oyuncu kadrosunda rol aldı. İşte merak edilenler...
TUĞBA MELİS TÜRK BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR
Ekranların tanınan yüzü Tuğba Melis Türk, birçok projede yer almasının yanı sıra Best Model of Turkey 2011 yarışmasında birinci olmuştu.
Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2020'ye katılan Türk, çok geçmeden adaya veda etmişti.
Tuğba Melis Türk "Oluversin Gari" serisiyle ekranlarda yerini alan, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda yer aldı.
TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?
7 Eylül 1990 Sofya doğumlu Tuğba Melis Türk 30 yaşında Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Kariyer hayatı boyunca birçok projede yer alan Türk Best Model of Turkey 2011 birincisi seçildi.
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