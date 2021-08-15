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Survivor'un yıldızı keyifli hallerini paylaştı! İşte Ayşe Yüksel'den Serdar Ortaç şarkısı...

15.08.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in başarılı yarışmacılarından biri olan Ayşe Yüksel yarışma esnasında performansı ve arkadaşlık ilişkileriyle adından söz ettirdiği kadar yarışma sonrasında da özel hayatı ve yaptıklarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte arabada çektiği keyifli hallerini aktif olarak kullandığı Instagram'dan paylaşan Yüksel'in o anları...

Ayşe Yüksel Survivor 2021'in başarılı isimleri arasında yer alıyor. Yarışma esnasında konuşulduğu kadar yarışmanın ardından da gündem olan Ayşe Yüksel sosyal medya üzerinden arabada çektiği keyifli hallerini paylaştı. 21 yaşındaki Yüksel Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi. Anı zamanda spor ile yakından ilgileniyor.

AYŞE YÜKSEL'DEN SERDAR ORTAÇ ŞARKISI

Survivor 2021 sonrasında da sık sık gündem olan Ayşe Yüksel, Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı videolar ile dikkat çekti.
Yüksel arabadayken Serdar Ortaç'ın "Poşet şarkısını açtı ve şarkıya eşlik ettiği anları kayıt altına alarak "ayseyukselofficiall" kullanıcı ismi ile paylaşım yaptığı Instagram hesabından paylaştı.

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?

AYŞE YÜKSEL KİMDİR?
23 Mayıs 2000 doğumlu Ayşe Yüksel 21 yaşındadır. Yüksel, Survivor 2021 yarışmasına katıldı.
Düzce Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisi olan Yüksel spor ile yakından ilgileniyor.
Yüksel küçük yaşlardan beri sporun farklı dallarıyla ilgilendiğini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Serdar Ortaç
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