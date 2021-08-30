Sütyen sevmeyen Ireland Baldwin yine yaptı yapacağını...

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın model kızları Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor. Baldwin şu sıralar cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her fırsatta sütyen sevmediğini söyleyen ve sütyen pek de tercih etmeyen ünlü model son paylaşımıyla dikkat çekti. Üstsüz pozlarını takipçileriyle paylaşan Baldwin yalnızca şapka takıyordu.

Ireland Baldwin sütyen konusundaki düşüncelerini bu sefer de şapkasının üzerinde yazılı olan notla verde. Ünlü model üstsüz pozları paylaşırken "Sütyen berbat" notlu şapkaya gönderme yaparak "Bu şapkaya ihtiyacım var" dedi.

Magazin dünyasında sütyen sevmeyen tek ünlü Baldwin değil. İşte sütyensiz görüntülenen ünlüler: