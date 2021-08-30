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Sütyen sevmeyen Ireland Baldwin yine yaptı yapacağını...

30.08.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin zaman zaman sütyensiz hallerini paylaşıyor ve her fırsatta sütyen sevmediğini ifade ediyor. Ireland Baldwin son paylaşımıyla da bu konuya değindi.

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın model kızları Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor. Baldwin şu sıralar cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Her fırsatta sütyen sevmediğini söyleyen ve sütyen pek de tercih etmeyen ünlü model son paylaşımıyla dikkat çekti. Üstsüz pozlarını takipçileriyle paylaşan Baldwin yalnızca şapka takıyordu.

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Ireland Baldwin sütyen konusundaki düşüncelerini bu sefer de şapkasının üzerinde yazılı olan notla verde. Ünlü model üstsüz pozları paylaşırken "Sütyen berbat" notlu şapkaya gönderme yaparak "Bu şapkaya ihtiyacım var" dedi.

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Magazin dünyasında sütyen sevmeyen tek ünlü Baldwin değil. İşte sütyensiz görüntülenen ünlüler:

SÜTYEN SEVMEYEN ÜNLÜLER

Megan Fox

Megan Fox
Genç sevgilisiyle gecelerde boy gösteren Megan Fox yine kendine hayran bıraktı.

Miley Cyrus

Miley Cyrus
Yaptığı her paylaşım olay olan Miley Cyrus her zaman cesur tarzıyla dikkat çeken bir isim. Miley Cyrus market alışverişi sırasında göğüslerinin belli olmasını pek de umursamadı.

Bella Hadid

Bella Hadid
En çok aranan modeller arasında bulunan Bella Hadid de her fırsatta iddialı pozlarını paylaşıyor.
Hadid'in evdeki bu pozları çok konuşuldu.

Ireland Baldwin

Ireland Baldwin
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Anahtar Kelimeler:
Ireland Baldwin
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