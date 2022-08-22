Suzy Cortez geçtiğimiz günlerde Shakira'nın ayrıldğı eşi Pique'yi ifşa etmişti! Küvette çıplak paylaşımıyla olay oldu

Futbol dünyasının gözde çiftlerinden olan Gerard Pique ile Shakira birliktelikleri sona erdirme kararı alırken ünlü model Suzy Cortez, Pique hakkında şaşırtan itiraflarda bulunmuştu.

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İspanyol, Marca gazetesinin haberine göre Miss Bum Bum olarak da bilinen ünlü model Suzy Cortez, Pique ve diğer futbolcular hakkında konuştu.

Pique ile nasıl tanıştığını anlatan Cortez, İspanyol futbolcunun Messı'yi kıskandığını açıklamıştı.



Dünya gündeminden düşmeyen Suzy Cortez, bu defa çıplaklığı ile gündemde.



Eski Miss Bum Bum güzeli ünlü model, OnlyFans'ın yeni CEO'su tarafından şov dünyasına video kaydetmesi için davet edilen ilk Brezilyalı isim oldu.

