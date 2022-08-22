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  4. Suzy Cortez geçtiğimiz günlerde Shakira'nın ayrıldğı eşi Pique'yi ifşa etmişti! Küvette çıplak paylaşımıyla olay oldu

Suzy Cortez geçtiğimiz günlerde Shakira'nın ayrıldğı eşi Pique'yi ifşa etmişti! Küvette çıplak paylaşımıyla olay oldu

22.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Shakira'ya ihanet eden eşi Pique'yi ifşa etmesiyle gündem olan eski Miss Bum Bum güzeli Suzy Cortez, OnlyFans'ın yeni CEO'su tarafından şov dünyasına video kaydetmesi için davet edilen ilk Brezilyalı oldu. Ünlü model, küvette çırılçıplak poz verdi.

Futbol dünyasının gözde çiftlerinden olan Gerard Pique ile Shakira birliktelikleri sona erdirme kararı alırken ünlü model Suzy Cortez, Pique hakkında şaşırtan itiraflarda bulunmuştu.

KÜVETTE ÇIPLAK PAYLAŞIM

İspanyol, Marca gazetesinin haberine göre Miss Bum Bum olarak da bilinen ünlü model Suzy Cortez, Pique ve diğer futbolcular hakkında konuştu.
Pique ile nasıl tanıştığını anlatan Cortez, İspanyol futbolcunun Messı'yi kıskandığını açıklamıştı.
Dünya gündeminden düşmeyen Suzy Cortez, bu defa çıplaklığı ile gündemde.
Eski Miss Bum Bum güzeli ünlü model, OnlyFans'ın yeni CEO'su tarafından şov dünyasına video kaydetmesi için davet edilen ilk Brezilyalı isim oldu.
Ünlü model davetin hakkını vererek, küvette çıplak bir paylaşım yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Suzy Cortez
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