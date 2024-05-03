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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Yiğit Poyraz'dan yorum gecikmedi! 'Bundan sonra...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.05.2024 10:54
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir, adını Survivor yarışması ile duyduğumuz Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Yasmin Erbil son pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sevgilisi Yiğit Poyraz'dan yorum gecikmedi...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil son pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Sevgilisi Yiğit Poyraz'dan yorum gecikmedi! 'Bundan sonra...'

Babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla uzun süre konuşulan Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışması ile tanıdığımız Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Survivor nedeni ile uzun süre ayrı kalan sevgililer Yiğit Poyraz'ın elenmesiyle yeniden kavuştu. Dominik'ten döndüğü günden beri sevgilisi ile vakit geçiren Yasmin Erbil son pozlarıyla adından söz ettirdi.

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SEVGİLİSİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Krem tonlarında bir takım elbise giyen Yasmin Erbil pozlarını peş peşe paylaştı.

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Ünlü ismin kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Erbil'in pozlarına sevgilisi Yiğit Poyraz'dan da yorum gecikmedi.

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Yiğit Poyraz o karelerin altına 'Bundan sonra bütün postların bu ekolden olması dileğiyle' yazdı. Poyraz'ın bu yorumu kısa sürede gündem oldu.

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